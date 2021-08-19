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Ірина Федишин в бікіні "повеселилася", лежачи на своєму чоловіку на пляжі в Болгарії: фото

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
19 серпня, 20:30
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Зіркова українська пара – Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник – вирушили до Болгарії насолоджуватися медовим місяцем. Нові пляжні фото закоханих вразили шанувальників
Ірина Федишин та Віталій Човник відсвяткували 15-ту річницю шлюбу
Ірина Федишин та Віталій Човник відсвяткували 15-ту річницю шлюбу / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин, яка до 15-річчя подружнього життя з Віталієм Човник записала музичний дует, поділилася ефектними кадрами у моря. Артистка лягла на свого чоловіка, в той час, як він робив селфі та усміхався.

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Серію фото, на яких Віталій та Ірина "трохи повеселилися", артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Наш медовий 15-й рік. P.s.: трохи повеселилися на фото... – написала співачка.

Ірина Федишин та Віталій Човник
Ірина Федишин та Віталій Човник / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Шанувальники із захопленням відреагували на фотосесію і побажали парі довгого щасливого кохання.

Співачка Ірина Федишин і продюсер Віталій Човник на пляжі в Болгарії
Співачка Ірина Федишин і продюсер Віталій Човник на пляжі в Болгарії / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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На крайньому фото Ірина Федишин поцілувала чоловіка.

Ірина Федишин показала поцілунок з чоловіком
Ірина Федишин показала поцілунок з чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

До речі, минулої зими Віталій Човник та Ірина Федишин придбали апартаменти на березі моря в Болгарії. Правда, незабаром подружжя продало квартиру.

Дізнайтеся в ролику, чому Ірині Федишин довелося продати житло:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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