Ірина Федишин в бікіні "повеселилася", лежачи на своєму чоловіку на пляжі в Болгарії: фото

Співачка Ірина Федишин, яка до 15-річчя подружнього життя з Віталієм Човник записала музичний дует, поділилася ефектними кадрами у моря. Артистка лягла на свого чоловіка, в той час, як він робив селфі та усміхався.
Серію фото, на яких Віталій та Ірина "трохи повеселилися", артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
Наш медовий 15-й рік. P.s.: трохи повеселилися на фото... – написала співачка.
Шанувальники із захопленням відреагували на фотосесію і побажали парі довгого щасливого кохання.
На крайньому фото Ірина Федишин поцілувала чоловіка.
До речі, минулої зими Віталій Човник та Ірина Федишин придбали апартаменти на березі моря в Болгарії. Правда, незабаром подружжя продало квартиру.
Дізнайтеся в ролику, чому Ірині Федишин довелося продати житло:
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