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Ирина Хоменко и Александр Шадров присоединились к шоу "Ранок з Україною"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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1 февраля, 14:25
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На этой неделе в эфире канала "Украина" зрители встретились с обновленной программой "Ранок з Україною". Теперь украинцы будут просыпаться с новыми ведущими утреннего шоу
Имя еще одного ведущего будет объявлено позже
Имя еще одного ведущего будет объявлено позже / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как стало известно, к Лилии Ребрик, Григорию Герману и Анатолию Анатоличу присоединились Ирина Хоменко и Александр Шадров. Имя еще одного ведущего канал объявит вскоре.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич по-прежнему будут работать в студии шоу "Ранок з Україною". А их коллега – энергичный Александр Шадров отправится вести живые эфиры из различных локаций Киева. Он будет путешествовать по столице в поисках актуальной информации, знакомиться со зрителями и сделает их частью любимой программы.

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К шоу
К шоу "Ранок з Україною" присоединились новые ведущие / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Я обожаю общаться с людьми, дарить им настроение и заряжать энергией на целый день, поэтому это именно мой формат, – уверяет новый ведущий шоу "Ранок з Україною" Александр Шадров. – Первый эфир показал, что люди ждали моего включения как праздника, ведь каждый раз было весело, драйвово и динамично. Мне кажется, в этом моя самая главная миссия – делать так, чтобы каждый понимал – жизнь крутая и интересная, поэтому нужно вставать и действовать!

Напарницей Григория Германа в студии стала красавица, молодая мама, звезда ТВ-шоу "Мамахохотала" Ирина Хоменко. И хотя ведущие встречались всего несколько раз, признаются – общий язык нашли сразу.

Ира действительно очень крутая и зажигательная! К тому же теперь я всегда буду находиться в окружении Ирин – и дома, и на работе, чему, безусловно, очень рад, – с улыбкой прокомментировал ведущий канала "Украина" Григорий Герман.

Не сдерживает положительные эмоции и Ирина Хоменко, которая мечтала о статусе ведущей утренней программы далеко не один год. Актриса уверена – может дать зрителям не только развлекательный контент, а гораздо больше:

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Ирина Хоменко и Анатолий Анатолич
Ирина Хоменко и Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Я пришла на утреннее шоу не просто так – мечтаю, чтобы каждый украинец, просыпаясь, не погружался в те проблемы, которые нас окружают, а наоборот – смеялся, радовался, верил в светлое будущее. И конечно же, чтобы все женщины чувствовали себя любимыми и желанными, потому что как говорит наш любимый эксперт Евгений Комаровский: "Когда счастлива женщина – счастливы все вокруг". Это и будет моей основной задачей, – рассказала новая ведущая программы "Ранок з Україною" Ирина Хоменко.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Как сообщалось ранее, к шоу "Ранок з Україною" в качестве эксперта присоединилась хореограф Алена Шоптенко.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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