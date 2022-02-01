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Ірина Хоменко та Олександр Шадров приєдналися до шоу "Ранок з Україною"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 14:25
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Цього тижня в ефірі каналу "Україна" глядачі зустрілися з оновленою програмою "Ранок з Україною". Тепер українці прокидатимуться з новими ведучими ранкового шоу
Ім'я ще одного ведучого буде оголошено пізніше
Ім'я ще одного ведучого буде оголошено пізніше / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як стало відомо, до Лілії Ребрик, Григорія Германа та Анатолія Анатоліча приєдналися Ірина Хоменко та Олександр Шадров. Ім'я ще одного ведучого канал оголосить невдовзі.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч як і раніше працюватимуть у студії шоу "Ранок з Україною". А їхній колега – енергійний Олександр Шадров вирушить вести живі ефіри з різних локацій Києва. Він подорожуватиме столицею у пошуках актуальної інформації, знайомитиметься з глядачами та зробить їх частиною улюбленої програми.

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До шоу
До шоу "Ранок з Україною" приєдналися нові ведучі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Я обожнюю спілкуватися з людьми, дарувати їм настрій та заряджати енергією на цілий день, тому це саме мій формат, – запевняє новий ведучий шоу "Ранок з Україною" Олександр Шадров. – Перший ефір показав, що люди чекали мого включення як свята, адже щоразу було весело, драйвово та динамічно. Мені здається, у цьому моя найголовніша місія – робити так, щоб кожен розумів – життя круте і цікаве, тому потрібно вставати та діяти!

Напарницею Григорія Германа у студії стала красуня, молода мама, зірка ТВ-шоу "Мамахохотала" Ірина Хоменко. І хоча ведучі зустрічалися лише кілька разів, зізнаються – спільну мову знайшли одразу.

Іра справді дуже крута та запальна! До того ж тепер я завжди перебуватиму в оточенні Ірин – і вдома, і на роботі, чому, безумовно, дуже радий, – з усмішкою прокоментував ведучий каналу "Україна" Григорій Герман.

Не стримує позитивних емоцій й Ірина Хоменко, яка мріяла про статус ведучої ранкової програми далеко не один рік. Актриса впевнена – може дати глядачам не лише розважальний контент, а й значно більше:

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Ірина Хоменко та Анатолій Анатоліч
Ірина Хоменко та Анатолій Анатоліч / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Я прийшла на ранкове шоу не просто так – мрію, щоб кожен українець, прокидаючись, не занурювався у проблеми, які нас оточують, а навпаки – сміявся, радів, вірив у світле майбутнє. І звичайно ж, щоб усі жінки відчували себе коханими та бажаними, бо як каже наш улюблений експерт Євген Комаровський: "Коли щаслива жінка – щасливі всі довкола". Це і буде моє основне завдання, – розповіла нова ведуча програми "Ранок з Україною" Ірина Хоменко.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Як повідомлялося раніше, до шоу "Ранок з Україною" як експерт приєдналася хореограф Олена Шоптенко.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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