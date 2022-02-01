Ірина Хоменко та Олександр Шадров приєдналися до шоу "Ранок з Україною"

Як стало відомо, до Лілії Ребрик, Григорія Германа та Анатолія Анатоліча приєдналися Ірина Хоменко та Олександр Шадров. Ім'я ще одного ведучого канал оголосить невдовзі.
Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч як і раніше працюватимуть у студії шоу "Ранок з Україною". А їхній колега – енергійний Олександр Шадров вирушить вести живі ефіри з різних локацій Києва. Він подорожуватиме столицею у пошуках актуальної інформації, знайомитиметься з глядачами та зробить їх частиною улюбленої програми.
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Я обожнюю спілкуватися з людьми, дарувати їм настрій та заряджати енергією на цілий день, тому це саме мій формат, – запевняє новий ведучий шоу "Ранок з Україною" Олександр Шадров. – Перший ефір показав, що люди чекали мого включення як свята, адже щоразу було весело, драйвово та динамічно. Мені здається, у цьому моя найголовніша місія – робити так, щоб кожен розумів – життя круте і цікаве, тому потрібно вставати та діяти!
Напарницею Григорія Германа у студії стала красуня, молода мама, зірка ТВ-шоу "Мамахохотала" Ірина Хоменко. І хоча ведучі зустрічалися лише кілька разів, зізнаються – спільну мову знайшли одразу.
Іра справді дуже крута та запальна! До того ж тепер я завжди перебуватиму в оточенні Ірин – і вдома, і на роботі, чому, безумовно, дуже радий, – з усмішкою прокоментував ведучий каналу "Україна" Григорій Герман.
Не стримує позитивних емоцій й Ірина Хоменко, яка мріяла про статус ведучої ранкової програми далеко не один рік. Актриса впевнена – може дати глядачам не лише розважальний контент, а й значно більше:
Я прийшла на ранкове шоу не просто так – мрію, щоб кожен українець, прокидаючись, не занурювався у проблеми, які нас оточують, а навпаки – сміявся, радів, вірив у світле майбутнє. І звичайно ж, щоб усі жінки відчували себе коханими та бажаними, бо як каже наш улюблений експерт Євген Комаровський: "Коли щаслива жінка – щасливі всі довкола". Це і буде моє основне завдання, – розповіла нова ведуча програми "Ранок з Україною" Ірина Хоменко.
Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".
Як повідомлялося раніше, до шоу "Ранок з Україною" як експерт приєдналася хореограф Олена Шоптенко.