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Іван Дорн присвятив вірші Батьківщині-матері: Поки ти стоїш, ми всі стоятимемо!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 16:03
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Український співак Іван Дорн присвятив вірш рідній країні та оспівав у ньому один із головних символів країни – Батьківщину-мати у Києві
Іван Дорн присвятив вірші Батьківщині-Матері у Києві
Іван Дорн присвятив вірші Батьківщині-Матері у Києві / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Творчість українських артистів продовжує надихати весь український народ у момент протистояння російській агресії. Надихаючі рядки, присвячені українській армії, написав Сергій Бабкін .

Своєю творчістю також поділився у Instagram український співак та продюсер Іван Дорн.

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Музикант присвятив вірш одному з головних символів міста Києва – Батьківщині-матері, яка височить над столицею та нагадуємо нам про мужність та силу українського народу.

Мерещится Киева Родина-мать:
Теперь только так я могу представлять
Тебя, моя женщина, на высоте,
Из стали, с доспехами в каждой руке,
С бесстрашным, стремительным взглядом туда,
Где дети твои терзают врага.
Твой скульптор тебя создавал от того,
Что чуял он нервную рябь над Днепром,
И чтобы спокойнее быть берегам
Склонил эти земли к твоим он ногам.
И я приклоняюсь сейчас пред тобой –
Тобой и твоею нелегкой судьбой!
Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!
Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

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Раніше Монатик написав вірш, присвячений війні в Україні . У поезії артист звернувся до російських зірок та закликав не мовчати.

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нікіта Добринін Нікіта Добринін
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