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Иванна Онуфрийчук показала себя до фотошопа и после. Угадаете где снимок отредактированный?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 13:53
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Многие звезды стремятся выглядеть идеально на кадрах, которые они постятся в Сети. Поэтому иногда селебретис прибегают к фотодеракторам, чтобы улучшить фото
Ивана Онуфрийчук предложила фолловерам найти ее фото с фотошопом.
Ивана Онуфрийчук предложила фолловерам найти ее фото с фотошопом. / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Некоторых знаменитостей постоянно "ловят" на провальном фотошопе, за что и критикуют их. В так называемом списке хейтеров фаворитами являются Ксения Собчак, Ани Лорак и Ольга Бузова, которая на днях ответила на острую критику своей фигуры.

Однако есть звезды, которые не стесняются говорить поклонникам, что они пользуются фоторедакторами и что-то меняют на кадрах. Недавно телеведущая Анфиса Чехова призналась, что прибегла к ретуши, опубликовав фото в купальнике.

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Также украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук обнародовала снимки, которые она отредактировала в приложении. Девушка показала, как выглядит с фотошопом и без.

В Instastories Онуфрийчук предложила фолловерам поиграть игру и определить, какие фото она отредактировала.

Друзья, у меня есть для вас загадка, – написала ведущая "Танців з зірками".

Для сравнения звезда опубликовала два одинаковых фото. Она позировала в белом платье с цветочным принтом. Впрочем, на одном фото все же заметно, что цвет лица Иванны более сияющий, талия стройнее, а грудь – больше.

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Фото: Instastories/ivannaonufriichuk
Фото: Instastories/ivannaonufriichuk

Кроме того, телеведущая показала еще одно фото с фотошопом и без. В кадре она предстала в сером пиджаке с широкими рукавами. Однако на одной фотографии видно, что Онуфрийчук сделала пышнее волосы и поэтому фото получилось более растянутым в одной стороне.

Фото: Instastories/ivannaonufriichuk

Напомним, что в этом году Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского миллионера Алмаза. Пара сыграла две роскошные свадьбы – на Мальдивах и в Украине. На мероприятии было много звездных гостей, в тому числе Dan Balan и MONATIK.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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