Іванна Онуфрійчук показала себе до фотошопу та після. Вгадаєте де світлина відредагована?

Чимало зірок прагнуть виглядати ідеально на кадрах, які вони постять у Мережі. Тому іноді селебретіс вдаються до фотодеракторів, аби покращити світлини

Івана Онуфрійчук запропонувала фоловерам знайти її фото з фотошопом. / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Деяких знаменитостей постійно "ловлять" на провальному фотошопі, за що і критикують їх. У так званому списку хейтерів фаворитами є Ксенія Собчак, Ані Лорак та Ольга Бузова, яка днями відповіла на гостру критику своєї фігури.

Проте є зірки, яка не соромляться говорити шанувальникам, що вони користуються фоторедакторами і щось таки змінюють на кадрах. Нещодавно телеведуча Анфіса Чехова зізналась, що вдалась до ретуші, опублікувавши фото в купальнику.

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Також українська телеведуча Іванна Онуфрійчук оприлюднила знімки, які вона відредагувала у застосунку. Дівчина показала, як виглядає з фотошопом та без.

У Instastories Онуфрійчук запропонувала фоловерам пограти гру та визначити, які ж фото вона відредагувала.

Друзі, маю для вас загадку, – написала ведуча "Танців з зірками".

Для порівняння зірка опублікувала два одинакових фото. Вона позувала в білій сукні з квітковим принтом. Втім, на одній світлині все ж помітно, що колір обличчя Іванни більш сяючий, талія стрункіша, а груди – більші.

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Фото: Instastories/ivannaonufriichuk

Фото: Instastories/ivannaonufriichuk

Окрім того, телеведуча показала ще одне фото з фотошопом та без. У кадрі вона постала в сірому піджаку з широкими рукавами. Проте на одній світлині видно, що Онуфрійчук зробила пишнішим волосся і через це, фото вийшло розтягнутішим в одному боці.

Фото: Instastories/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, що цьогоріч Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за казахського мільйонера Алмаза. Пара зіграла два розкішні весілля – на Мальдівах та в Україні. На заході було чимало зіркових гостей, зокрема Dan Balan та MONATIK.