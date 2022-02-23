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Как букмекеры оценивают шансы Kalush Orchestra на "Евровидении"-2022?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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23 февраля, 16:50
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Подготовка к "Евровидению"-2022 в самом разгаре. И на этой неделе появилась предварительная информация от букмекеров о том, кто победит в конкурсе. Какое место займет Украина, читайте в нашем материале.
Букмекеры оценили шансы группы
Букмекеры оценили шансы группы / Фото: kalush.official

Напомним, на этой неделе стало официально известно о том, что Kalush Orchestra представит Украину на "Евровидении" в Турине. В связи с обновлениями появилась также информация о том, как букмекеры оценивают шансы Украины на конкурсе.

Так, список с вероятными победителями "Евровидения"-2022 уже появился на сайте Eurovision World. По мнению букмекеров, Kalush Orchestra достоин пятого места. Шансы на победу украинцев аналитики оценивают на 5%.

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Как и в последние годы, на первом месте Италия. Это дуэт Mahmood и BLANCO. На повторную победу итальянцев букмекеры ставят 18%.

На втором месте с 11% вероятности – Австралия, на третьем – Польша с 7%, на четвертом – Швеция.

Замыкает пятерку Украина.

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рейтинг букмекеров на "Евровидение"

Пока что расслабляться рано, поскольку не все страны выбрали своих представителей, поэтому, скорее всего, рейтинг букмекеров будет меняться. Есть шанс, что Украина поднимется еще выше.

К слову, на "Евровидении"-2022 Kalush Orchestra исполнят композицию Stefania. Предлагаем вспомнить их выступление на Нацотборе.

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Напомним, Суспільне предложило Kalush Orchestra поехать в Италию вместо победительницы Нацотбора Alina Pash после дисквалификации за поддельную справку о пересечении крымской границы.

К слову, украинцы требуют отстранить Россию от "Евровидения".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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