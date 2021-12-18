Как проходила подготовка к "Мисс Мира-2021" и с кем из конкурсанток подружилась Александра Яремчук

Больше месяца шла подготовка к одному из самых крупных международных конкурсов красоты – "Мисс Мира 2021". Украину на конкурсе представляет 22-летняя Александра Яремчук

У Александры Яремчук во время подготовки к "Мисс Мира" в Пуэрто-Рико была напряженный график / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Конкурс "Мисс Мира – 2021" в Пуэрто-Рико должен был состояться в ночь с 16 на 17 декабря, но его отменили за несколько часов до старта. Сразу у нескольких участниц результат теста на COVID-19 оказался позитивным. К счастью, украинки в этом списке нет.

Сейчас Александра готовится вернуться домой. Сайт "Сегодня" узнал, как проходила подготовка в одному из главных конкурсов красоты.

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Александра проживала с конкурсанткой из Молдовы. В соседней от них комнате поселилась участница из Болгарии. Обычно девушки дружат с представительницами стран СНГ, но это необязательно. Так, к примеру, они хорошо поладили с представительницей из Индии. Девушки между собой очень тесно общались, поддерживали друг друга и помогали в процессе подготовки.

Александра после отмены конкурса вернется домой / Фото: facebook.com/missukraineofficial

График Саши был очень плотным. Подъем в 6:00, но очень часто им приходилось подыматься в 5 и даже в 4 утра. Весь ее день был расписан по минутам: начиная от занятий спортом, ПЦР-тестов, выездных репетиций с местными артистами и заканчивая мероприятиями в виде официальной встречи с мэром Сан-Хуана и гала-ужина с представителями всех стран.

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Также, к примеру, был проведен благотворительный аукцион для организаторов и владельцев национальных лицензий конкурса "Мисс Мира", где участница от каждой страны выставляла специальный лот. Вырученные средства от его продажи пойдут на благотворительность.

Александра Яремчук рассказала, как относится к отмене конкурса / Фото: missworld

Сама Александра очень расстроена из-за отмены конкурса.

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Был очень тяжелый месяц, как морально, так и физически! Разочарована и расстроена, ведь много времени, сил и энергии было отдано на подготовку, – написала Яремчук у себя в Instagram.

Что будет с конкурсом?

Точная дата для повторного проведения церемонии награждения пока неизвестна. Организаторы мероприятия сообщили, что на данный момент финал переносится минимум на 90 дней.

Мы с нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток (которых мы узнали и полюбили), чтобы побороться за корону Мисс Мира, – сказала Джулия Морли, генеральный директор Miss World Ltd.

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