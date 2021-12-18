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Як проходила підготовка до "Міс Миру-2021" та з ким із конкурсанток потоваришувала Олександра Яремчук

Ексклюзив
Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
18 грудня, 08:44
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Понад місяць йшла підготовка до одного з найбільших міжнародних конкурсів краси – "Міс Світу 2021". Україну на конкурсі представляє 22-річна Олександра Яремчук
У Олександри Яремчук під час підготовки до "Міс Світу" у Пуерто-Ріко був напружений графік
У Олександри Яремчук під час підготовки до "Міс Світу" у Пуерто-Ріко був напружений графік / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Конкурс "Міс Світу – 2021" у Пуерто-Ріко мав відбутися в ніч із 16 на 17 грудня, але скасували за кілька годин до старту. Відразу у кількох учасниць результат тесту на COVID-19 виявився позитивним. На щастя, українки у цьому списку немає.

Зараз Олександра готується повернутись додому. Сайт "Сьогодні" дізнався, як проходила підготовка до одного з головних конкурсів краси.

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Олександра проживала із конкурсанткою з Молдови. У сусідній від них кімнаті оселилася учасниця із Болгарії. Зазвичай дівчата товаришують із представницями країн СНД, але це необов'язково. Так, наприклад, вони добре порозумілися з представницею з Індії. Дівчата між собою дуже тісно спілкувалися, підтримували одна одну та допомагали у процесі підготовки.

Олександра після скасування конкурсу повернеться додому
Олександра після скасування конкурсу повернеться додому / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Графік Саші був дуже щільним. Підйом о 6:00, але дуже часто їм доводилося підніматися о 5 і навіть о 4 ранку. Весь її день був розписаний за хвилинами: починаючи від занять спортом, ПЛР-тестів, виїзних репетицій із місцевими артистами та закінчуючи заходами у вигляді офіційної зустрічі з мером Сан-Хуана та гала-вечері з представниками всіх країн.

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Також, наприклад, було проведено благодійний аукціон для організаторів та власників національних ліцензій конкурсу "Міс Світу", де учасниця кожної країни виставляла спеціальний лот. Виручені кошти від продажу підуть на благодійність.

Олександра Яремчук розповіла, як ставиться до скасування конкурсу
Олександра Яремчук розповіла, як ставиться до скасування конкурсу / Фото: missworld

Сама Олександра дуже засмучена через скасування конкурсу.

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Був дуже тяжкий місяць, як морально, так і фізично! Розчарована та засмучена, адже багато часу, сил та енергії було віддано на підготовку, – написала Яремчук у себе в Instagram .

Що буде із конкурсом?

Точна дата для повторного проведення церемонії нагородження наразі невідома. Організатори заходу повідомили, що цей фінал переноситься мінімум на 90 днів .

Ми з нетерпінням чекаємо на повернення наших конкурсанток (яких ми дізналися і полюбили), щоб поборотися за корону Міс Світу, – сказала Джулія Морлі, генеральний директор Miss World Ltd.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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