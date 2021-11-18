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Каменских заинтриговала песней о прощании с прошлым: Каждый услышит в ней свою историю (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 11:10
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На днях певица публиковала фото с загадочным незнакомцем и намекала, что поклонников ждет сюрприз
Настя Каменских записала дуэт с Васей Демчуком
Настя Каменских записала дуэт с Васей Демчуком / Фото: скриншот

И вот, Настя Каменских у себя в соцсетях рассказала, что уже завтра, 19 ноября, она презентует чувственный дуэт с молодым исполнителем Васей Демчуком. Певица опубликовала отрывок из нового трека Sorry.

Это песня о прощании с прошлым и о страсти, которая сжигает до тла. Каждый из вас услышит в ней свою историю, – подписала Настя новое видео в Instagram.

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В комментариях подписчики уже успели оценить отрывок трека.

  • "Я не перестать переслушивать часть где поет Настя"
  • "Очень красиво"
  • "Какая нежная песня. Я, конечно, редко когда наслаждаюсь лирикой, но эта песня очень приятная"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Настя Каменских активный пользователь соцсетей. Она часто делится красивыми снимками и получает много комплиментов. Рассказываем, в чем секрет ярких фото звезд в соцсетях.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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