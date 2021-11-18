Каменских заинтриговала песней о прощании с прошлым: Каждый услышит в ней свою историю (видео)

И вот, Настя Каменских у себя в соцсетях рассказала, что уже завтра, 19 ноября, она презентует чувственный дуэт с молодым исполнителем Васей Демчуком. Певица опубликовала отрывок из нового трека Sorry.
Это песня о прощании с прошлым и о страсти, которая сжигает до тла. Каждый из вас услышит в ней свою историю, – подписала Настя новое видео в Instagram.
В комментариях подписчики уже успели оценить отрывок трека.
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Настя Каменских активный пользователь соцсетей. Она часто делится красивыми снимками и получает много комплиментов. Рассказываем, в чем секрет ярких фото звезд в соцсетях.
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