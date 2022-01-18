Курьезы в прямом эфире и страсть к путешествиям: интересные факты биографии Игоря Пупкова

Специально ко дню рождения Игоря Пупкова делимся интересными страницами из жизни телеведущего

Ведущий канала "Украина" сегодня отмечает день рождения / Фото: пресс-служба

18 января ведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина" празднует день рождения. По этому случаю мы собрали интересные факты из биографии именинника Игоря Пупкова. Можете быть уверены: многое из озвученного ниже вы услышите впервые.

Игорь Пупков отмечает день рождения: биография телеведущего

1. Популярный телеведущий мог выбрать другой путь и стать врачом. После 9 класса юноша даже планировал поступить в медицинское училище. Однако не набрал необходимое количество баллов для прохождения на бюджет и решил продолжить обучение в школе. В том же году Игорь Пупков попал на стажировку в детскую телестудию, откуда и началась успешная карьера.

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Телеведущий Игорь Пупков отмечает день рождения / Фото: пресс-служба

2. Игорь Пупков с детства мечтал работать на телевидении. В 10 лет вырезал из газет программу передач и вслух зачитывал новости, воображая себя в телевизионной студии. А уже в 15 лет начал работать на Ильичевском телевидении: утром – уроки, днем ​​– запись программы, вечером – запуск эфира.

3. К команде телеканала "Украина" ведущий дневных и вечерних выпусков новостей "Сегодня" присоединился 4 года назад – в январе 2018.

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4. Игорь Пупков неоднократно освещал выдающиеся события непосредственно на местах: вел прямые эфиры из студии в Стамбуле во время получения Украинской Православной церковью Томоса об автокефалии, рассказывал, как украинская диаспора Австралии голосует на президентских выборах 2019 года, в Великобритании узнавал подробности Брекзита и проводил прямые включения из Нью-Йорка во время выборов президента Америки.

Игорь Пупков не раз вел репортажи непосредственно с места событий / Фото: пресс-служба

5. К работе в эфире Игорь относится очень ответственно и скрупулезно. Но иногда курьезов не избежать, особенно вне телестудии. Во время прямого включения с Таймс-Сквер в кадр к ведущему ворвался прохожий и начал кричать прямо в ухо. Этот видеоролик облетел весь мир, а зрители отметили профессиональную реакцию и выдержку ведущего.

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6. Больше года Игорь выходит в эфир вечерних новостей в паре с Еленой Кот. Сначала телеведущие сомневались, удастся ли стать настоящими напарниками. Тем не менее, вместе прошли проверку непростыми командировками по Украине и миру и стали близкими друзьями.

Игорь Пупков уже больше года выходит в эфир вечерних новостей в паре с Еленой Кот / Фото: пресс-служба

7. Успешный тележурналист поделился семейным секретом – мама сначала планировала дать сыну другое имя. Будущую звезду новостей хотели назвать Сергеем. Однако старшая сестра сказала, что так будут звать ее ребенка.

8. Телеведущий часто поддерживает благотворительные инициативы. Даже организовывает их сам, в частности, и в день рождения. Всем, кто хочет поздравить с праздником, именинник предлагает поддержать доброе дело вместо традиционного подарка. Так, в предыдущие годы Игорь направил помощь детям, борющимся с тяжелыми болезнями.

9. Имеет двух кошек и собаку. А также, заботится о беспризорных животных. Ведущий сожалеет, что невозможно приютить всех. Поэтому всегда держит в машине сухой корм, чтобы при случае накормить пушистиков.

10. Игорь обожает путешествовать и считает себя лёгким на подъем. Известному журналисту особенно нравятся теплые страны. Как опытный турист, знает немало лайфхаков, как провести отдых интересно и с пользой.

Именинник Игорь Пупков любит посещать теплые страны / Фото: пресс-служба

Поздравляем Игоря Пупкова с днем рождения и продолжаем следить за его творческими успехами.

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