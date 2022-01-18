Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022

Регіна вагітна

Здоров'я Куравльова

Одкровення Танчинця

Сольный трек Asti

Таємний син Джолі

Ахеджакова у шоці
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Курйози у прямому ефірі та пристрасть до подорожей: цікаві факти біографії Ігоря Пупкова

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спеціально до дня народження Ігоря Пупкова ділимося цікавими сторінками з життя телеведучого
Ведучий каналу "Україна" сьогодні відзначає день народження
Ведучий каналу "Україна" сьогодні відзначає день народження / Фото: пресслужба

18 січня ведучий новин "Сегодня" на каналі "Україна" святкує день народження. З цієї нагоди ми зібрали цікаві факти з біографії іменинника Ігоря Пупкова . Можете бути впевнені: багато що з озвученого нижче ви почуєте вперше.

Ігор Пупков відзначає день народження: біографія телеведучого

1. Популярний телеведучий міг вибрати інший шлях та стати лікарем. Після 9 класу юнак навіть планував вступити до медичного училища. Проте не набрав необхідної кількості балів для проходження на бюджет і вирішив продовжити навчання у школі. У тому ж році Ігор Пупков потрапив на стажування в дитячу телестудію, звідки й розпочалася успішна кар'єра.

Реклама

Телеведучий Ігор Пупков святкує день народження
Телеведучий Ігор Пупков святкує день народження / Фото: пресслужба

2. Ігор Пупков змалку мріяв працювати на телебаченні. У 10 років вирізав із газет програму передач і вголос зачитував новини, уявляючи себе у телевізійній студії. А вже в 15 років почав працювати на Іллічівському телебаченні: вранці – уроки, вдень – запис програми, увечері – запуск ефіру.

3. До команди телеканалу "Україна" ведучий денних та вечірніх випусків новин "Сегодня" приєднався 4 роки тому – у січні 2018 року.

Реклама

4. Ігор Пупков неодноразово висвітлював визначні події безпосередньо на місцях: вів прямі ефіри зі студії у Стамбулі під час отримання Українською Православною церквою Томосу про автокефалію, розповідав, як українська діаспора Австралії голосує на президентських виборах 2019 року, у Великій Британії дізнавався про подробиці Брекзіту та проводив прямі включення з Нью-Йорка під час виборів.

Ігор Пупков неодноразово вів репортажі безпосередньо з місця подій
Ігор Пупков неодноразово вів репортажі безпосередньо з місця подій / Фото: пресслужба

5. До роботи в ефірі Ігор ставиться дуже відповідально та скрупульозно. Але іноді курйозів не уникнути, особливо поза телестудією. Під час прямого включення з Таймс-Сквер у кадр до ведучого увірвався перехожий і почав кричати просто у вухо. Цей відеоролик облетів увесь світ, а глядачі відзначили професійну реакцію та витримку ведучого.

Реклама

6. Понад рік Ігор виходить в ефір вечірніх новин у парі з Оленою Кот. Спочатку телеведучі сумнівалися, чи вдасться стати справжніми партнерами. Проте разом вони пройшли перевірку непростими відрядженнями по Україні та світі та стали близькими друзями.

Ігор Пупков вже більше року виходить в ефір вечірніх новин в парі з Оленою Кот
Ігор Пупков вже більше року виходить в ефір вечірніх новин в парі з Оленою Кот / Фото: пресслужба

7. Успішний тележурналіст поділився сімейним секретом – мати спочатку планувала дати синові інше ім'я. Майбутню зірку новин хотіли назвати Сергієм. Проте старша сестра сказала, що так зватимуть її дитину.

8. Телеведучий часто підтримує благодійні ініціативи. Навіть організовує їх сам, зокрема, й у день народження. Усім, хто бажає привітати зі святом, іменинник пропонує підтримати добру справу замість традиційного подарунка. Так, у попередні роки Ігор направив допомогу дітям, які борються з тяжкими хворобами.

9. Має двох кішок та собаку. А також дбає про безпритульних тварин. Ведучий шкодує, що неможливо дати притулок усім. Тому завжди тримає в машині сухий корм, щоб при нагоді нагодувати пушистиків.

10. Ігор любить подорожувати і вважає себе легким на підйом. Відомому журналісту особливо подобаються теплі країни. Як досвідчений турист, знає чимало лайфхаків, як провести відпочинок цікаво та з користю.

Іменинник Ігор Пупков любить відвідувати теплі країни
Іменинник Ігор Пупков любить відвідувати теплі країни / Фото: пресслужба

Вітаємо Ігоря Пупкова з днем народження та продовжуємо стежити за його творчими успіхами.

Також читайте, як свій день народження відсвяткувала донька Анастасії Заворотнюк.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти