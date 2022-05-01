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Какая жалость: рашистка Канделаки обиделась на Джоли из-за ее приезда в Украину

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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1 мая, 10:44
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Тина Канделаки решила прокомментировать приезд Анджелины Джоли во Львов
Тина Канделаки высказалась об Анджелине Джоли
Тина Канделаки высказалась об Анджелине Джоли / Фото: Скриншот из YouTube

Было бы удивительно, если бы в России промолчали о приезде Анджелины Джоли в Украину. Конечно же, восторга у россиян этого не вызвало. А рашистка Тина Канделаки и вовсе обиделась на голливудскую актрису.

Также до телеведущей до сих пор не дошло, почему Шон Понн и Анджелина Джоли поддерживают Украину.

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Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали, гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию антигуманисты и просто чудовища? – написала Канделаки в Telegram

Тина Канделаки до сих пор не понимает, почему россиян не любят в мире
Тина Канделаки до сих пор не понимает, почему россиян не любят в мире / Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Отметим, Тина Канделаки является поклонницей "русского мира" и в числе тех звезд, кто зомбирует россиян. У себя в соцсетях телеведущая рассказывает, в Украине нет войны.

Напомним, западные звезды активно поддерживают Украину. Бенедикт Камбербэтч предоставил украинской семье свой особняк в Британии. Микки Рурк призвал Германию помочь Украине оружием. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям. Backstreet Boys пожертвуют для украинцев часть доходов со своих концертов.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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