Кондратюк назвав Канделакі безмозглою бл*дю- все через Джолі

Ігор Кондратюк висловився про Тіну Канделакі, яка розкритикувала Анджеліну Джолі

Ігор Кондратюк розповів, що думає про Тіну Канделакі / Фото: Getty Images, скріншот

Рашистка Тіна Канделакі після новини про приїзд голлівудської актриси до Львова заявила, що її "нудить побачивши Анджеліни Джолі" . Окрім цього телеведуча обурилася, що Анджеліна Джолі та Шон Пенн приїжджають в Україну, а до "ДНР" та "ЛНР" ніхто не їде. Також Канделакі поміркувала, що весь світ зараз проти Росії.

Ігор Кондратюк після таких постів назвав Канделакі безмозглою бл*дю. Продюсер у коментарях у Facebook зазначив, що Тіна чудово розуміє, що відбувається, але свій вибір вона зробила.

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Їй платять за інше. Вона широко розставила вуха і дала свій гострий язик для експлуатації. Такі гірші, ніж зомбована рашистська біомаса десь з-за Уралу

Скріншот: Facebook

Раніше Ігор Кондратюк висловився, що російської культури в Україні після війни не має бути. Шанувальникам російської культури Кондратюк дав пораду .

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" зізнався, що передбачав війну ще 15 років тому, і ось чому.