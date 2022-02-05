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Копия мама: как дочь Светланы Вольновой бросила учебу ради моделинга и создала свой бренд одежды

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 февраля, 15:51
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Взрослая дочь модели и телеведущей выросла настоящей копией своей звездной мамы. Аннет Вольнова сегодня также занимается моделингом и создает свой бренд одежды

Светлана Вольнова в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня"раскрыла подробности своей жизни и творческие планы на будущее. Телеведущая рассказала и о своей повзрослевшей дочери Аннет.

Аннет пошла по стопам мамы

Сейчас Анетт Вольнова успешная модель. У девушки есть огромный опыт работы за границей, в различным странах мира. Телеведущая поделилась, что её дочь никогда не хотела быть моделью.

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Она считала, что она девочка высокоинтеллектуальная, а моделинг это все такое. К тому же, мои все друзья дизайнеры, всегда показы. Для нее этот мир был привычным, это не было манящим и невероятным, – рассказала Вольнова.

Дочь Светланы Вольновой Аннет
Дочь Светланы Вольновой Аннет

Некоторое время Аннет училась в одном из университетов Майами на режиссера. Но после недолго обучения ошарашила маму решением бросить учебу.

Она позвонила и сказала, что больше не хочется продолжать учебу. Мне понадобилось очень много сил, чтобы она там училась, получила грин-карту... и я на нее разозлилась и сказала: "Что хочешь, то и делай!". А она ушла работать в модельный бизнес и у нее это пошло, – вспоминает телеведущая.

Аннет Вольнова
Аннет Вольнова

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Светлана Вольнова не понаслышке знает, что модельный бизнес не так прост. Однако, как признается ведущая, за дочь она никогда не переживала, ведь знала, что Аннет девушка подготовленная и может постоять за себя.

Она с 12 лет ездила в различные лагеря для изучения языка в Англию, училась в Брайтоне. Я понимала, что у нее есть свои устои и ничего плохого с ней не случится. Мы всегда с ней на связи, я знаю все события в ее жизни, особенно, когда она за границей, – поделилась Вольнова.

Аннет бросила учебу режиссером ради моделинга
Аннет бросила учебу режиссером ради моделинга

На время приостановить свою модельную карьеру Аннет пришлось из-за пандемии коронавируса. Эпидемия осложнило поездки в Китай, я поэтому сейчас девушка живёт вместе со звёздной мамой в Киеве.

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Она занималась моделингом и снималась в кино в Шанхае, а потом произошла ситуация с ковидом. Скоро она будет работать с NFT кампаниями, но сейчас это не главный ее заработок, – рассказала Вольнова.

Дочь Светланы Вольновой долгое время жила и работала в Шанхае
Дочь Светланы Вольновой долгое время жила и работала в Шанхае

Личный бренд одежды

У мамы и дочки очень много совместных увлечений. К одному из них можно отнести йогу и восточные практики. Так, Светлана на вместе с дочерью Аннет создали свой уникальный бренд одежды. Девушка является владельцем компании, а Светлана – креативным директором.

Аннет основатель собственного бренда одежды
Аннет основатель собственного бренда одежды

Бренд представляет собой коллекцию спортивных костюмов из брюк и худи, я а также имеет одну отличительную особенность тире на каждом костюме нарисованный специальные символы, которые символизируют одну из чакр. Как рассказала Светлана, цвет костюма также имеет значение. Например, в красном наряде вас ждет стабильность, фиолетовый – влияет на чакру интуиции и достижения целей.

Аннет не только занимается разработкой и дизайном моделей, но и сама выступает в роли манекенщицы для показа нарядов.

Аннет – копия мамы

Очень часто в социальных сетях ах девушка публикует фотографии вместе со своей звёздной мамой. На снимках Светлана и Аннет скорее выглядят, как сёстры, а не мать и дочь.

Светлана с дочерью Аннет
Светлана с дочерью Аннет

Под совместными фотографиями комментаторы не раз отмечали то, что Вольновы похожи, как две капли воды.

Аннет очень похожа на маму
Аннет очень похожа на маму

Аннет, как и мама, яркая и эффектная блондинка. Очень часто на фото девушка появляется в таких же позах, как Светлана, а также подбирает похожие наряды.

Светлана и Аннет Вольновы
Светлана и Аннет Вольновы

В свои 52 года Светлана Вольнова действительно ничуть не уступает своей молодой дочери. Похоже, что гены сыграли свою роль и обе Вольновы выглядят на все сто.

Вольновы в одежде собственного бренда
Вольновы в одежде собственного бренда

Напомним, что ранее нам удалось пообщаться с подругой Светланы Вольновой, актрисой Ольгой Сумской.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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