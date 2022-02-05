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Копія мама: як дочка Світлани Вольнової кинула навчання заради моделінгу та створила свій бренд одягу

Ексклюзив
Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 лютого, 15:51
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Доросла модель і телеведуча виросла справжньою копією своєї зіркової мами. Аннет Вольнова сьогодні також займається моделінгом та створює свій бренд одягу

Світлана Вольнова в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сегодня" розкрила подробиці свого життя та творчі плани на майбутнє. Телеведуча розповіла і про свою дочку, що подорослішала, Аннет.

Аннет пішла стопами мами

Нині Анетт Вольнова успішна модель. Дівчина має величезний досвід роботи за кордоном, у різних країнах світу. Телеведуча поділилася, що її дочка ніколи не хотіла бути моделлю.

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Вона вважала, що вона дівчинка високоінтелектуальна, а моделінг це все таке. До того ж, мої друзі дизайнери, завжди покази. Для неї цей світ був звичним, це не було привабливим і неймовірним, – розповіла Вольнова.

Донька Світлани Вольнової Аннет
Донька Світлани Вольнової Аннет

Якийсь час Аннет навчалася в одному з університетів Майамі на режисера. Але після недовго навчання приголомшила маму рішенням кинути навчання.

Вона зателефонувала та сказала, що більше не хочеться продовжувати навчання. Мені знадобилося дуже багато сил, щоб вона там навчалася, отримала грін-карту... і я на неї розлютилася і сказала: "Що хочеш, те й роби!". А вона пішла працювати у модельний бізнес, і в неї це пішло, – згадує телеведуча.

Аннет Вольнова
Аннет Вольнова

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Світлана Вольнова не з чуток знає, що модельний бізнес не такий простий. Проте, як зізнається ведуча, за доньку вона ніколи не переживала, адже знала, що Аннет дівчина підготовлена та може постояти за себе.

Вона з 12 років їздила до різних таборів для вивчення мови до Англії, навчалася у Брайтоні. Я розуміла, що вона має свої підвалини і нічого поганого з нею не станеться. Ми завжди з нею на зв'язку, я знаю всі події в її житті, особливо коли вона за кордоном, – поділилася Вольнова.

Аннет кинула навчання режисером заради моделінгу
Аннет кинула навчання режисером заради моделінгу

На якийсь час призупинити свою модельну кар'єру Аннет довелося через пандемію коронавірусу. Епідемія ускладнила поїздки до Китаю, тому я зараз дівчина живе разом із зоряною мамою в Києві.

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Вона займалася модельнгом і знімалася у кіно в Шанхаї, а потім сталася ситуація з ковідом. Незабаром вона працюватиме з NFT кампаніями, але зараз це не головний її заробіток, – розповіла Вольнова.

Донька Світлани Вольнової тривалий час жила та працювала у Шанхаї
Донька Світлани Вольнової тривалий час жила та працювала у Шанхаї

Особистий бренд одягу

У мами та доньки дуже багато спільних захоплень. До одного з них можна віднести йогу та східні практики. Так, Світлана разом із дочкою Аннет створили свій унікальний бренд одягу. Дівчина є власником компанії, а Світлана – креативним директором.

Анет засновник власного бренду одягу
Анет засновник власного бренду одягу

Бренд є колекцією спортивних костюмів з брюк і худі, я також має одну відмінну особливість тире на кожному костюмі намальований спеціальні символи, які символізують одну з чакр. Як розповіла Світлана, колір костюма також має значення. Наприклад, у червоному вбранні на вас чекає стабільність, фіолетовий – впливає на чакру інтуїції та досягнення цілей.

Аннет не тільки займається розробкою та дизайном моделей, але й сама виступає у ролі манекенниці для показу нарядів.

Аннет – копія мами

Дуже часто в соціальних мережах дівчина публікує фотографії разом зі своєю зоряною мамою. На знімках Світлана та Аннет швидше виглядають, як сестри, а не мати та донька.

Світлана з дочкою Аннет
Світлана з дочкою Аннет

Під спільними фотографіями коментатори не раз наголошували на тому, що Вольнови схожі, як дві краплі води.

Аннет дуже схожа на маму
Аннет дуже схожа на маму

Аннет, як і мама, яскрава та ефектна блондинка. Дуже часто на фото дівчина з'являється в таких позах, як Світлана, а також підбирає схожі вбрання.

Світлана та Аннет Вольнови
Світлана та Аннет Вольнови

У свої 52 роки Світлана Вольнова справді анітрохи не поступається своїй молодій дочці. Схоже, що гени зіграли свою роль і обидві Вольнови виглядають на всі сто.

Вільнови в одязі власного бренду
Вільнови в одязі власного бренду

Нагадаємо, що раніше нам вдалося поспілкуватися з подругою Світлани Вольновою, актрисою Ольгою Сумською .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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