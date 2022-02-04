Красиво, как в раю: Никита Добрынин и Даша Квиткова дразнят поклонников видео с отдыха на Сейшелах

Знаменитая блогерская пара проводит отпуск на Сейшельских островах, балуя фанатов роскошными фото и видео. Не пропустите!

Пара наслаждается отдыхом на Сейшелах / Фото: instagram.com/nikitadobrynin, instagram.com/kvittkova

Как говорится, красиво жить не запретишь. И украинские знаменитости с удовольствием тратят деньги, которые заработали своим трудом. Сейчас будоражат красивейшими фото и видео с отдыха на Сейшельских островахДаша Квиткова и Никита Добрынин. Вместе с сыном и мамой Никиты блогерская пара проводит время вдали от городской суеты, наслаждаясь умопомрачительными видами, океаном.

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Для всех, кто устал созерцать зиму за окном, предлагаем порцию вдохновения от Никиты и Даши.

Кстати, многие задаются вопросом о том, сколько стоит это удовольствие. В Инстаграм пара отмечает этот отель – Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa.

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скриншот из Инстаграм Никиты Добрынина

И, судя по данным www.booking.com, стоимость виллы за сутки на двоих стартует приблизительно от 20 тысяч гривен и выше.

Правда, из 22 дней на острове в 17 дней шел дождь и было хмуро, но нам кажется, что Даша и Никита все же смогли на райском острове перегрузиться и, очевидно, вскоре порадуют поклонников своими творческими инициативами.

Также напомним, в Сети обсуждают роскошный отдых дочери Анастасии Заворотнюк.