Пока Заворотнюк спасают от рака, ее дочь в Дубае обедает на 20 тысяч грн

Девушка в Инстаграм пожаловалась подписчикам на то, что в ресторане сумасшедшие цены

Анна Заворотнюк сейчас на отдыхе / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Недавно мы писали о том, что дочь Анастасии Заворотнюк находится на отдыхе в Дубае. И сегодня девушка пожаловалась на цены на элитном курорте.

На своей странице в Инстаграм-сторис Анна Заворотнюк опубликовала фото чека из ресторана, сетуя, что слишком много заплатила.

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скриншот из Инстаграм Анны Заворотнюк

В общей сложности девушка с подругой заплатила 20 тысяч гривен за ужин.

Правда, фото отдыха у девушки вызвали не у всех положительные эмоции. Есть и те, кто осудили ее за расточительный образ жизни в непростой для ее семьи момент.

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скриншот из Инстаграм Анны Заворотнюк

Кстати, в последние годы Анна ездит по миру по большей части в компании подруг, хотя раньше всегда летала отдыхать в компании мамы. Дочь звезды часто вспоминает, как им было хорошо в компании друг друга проводить время. Иногда Анна отвечает на вопросы подписчиков касательно здоровья родительницы, но в подробности не вдается.

Также она не стала комментировать, действительно ли на недавнем фото в Сети Анастасия Заворотнюк.

Коротко о ситуации

Последние 4 года в Сети говорят о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга – глиобластома. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. Затем после операции вернулась в Россию и продолжила лечение. На данный момент актриса находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.

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