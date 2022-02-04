Красиво, як у раю: Нікіта Добринін та Даша Квіткова дражнять шанувальників відео з відпочинку на Сейшелах

Знаменита блогерська пара проводить відпустку на Сейшельських островах, балуючи фанатів розкішними фото та відео. Не пропустіть!

Пара насолоджується відпочинком на Сейшелах / Фото: instagram.com/nikitadobrynin, instagram.com/kvittkova

Як то кажуть, гарно жити не заборониш. І українські знаменитості із задоволенням витрачають гроші, які заробили своєю працею. Зараз дражнять найкрасивішими фото та відео з відпочинку на Сейшельських островах Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Разом із сином і мамою Нікіти блогерська пара проводить час далеко від міської метушні, насолоджуючись дивовижними краєвидами, океаном.

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Для всіх, хто втомився споглядати зиму за вікном, пропонуємо порцію натхнення від Нікіти та Даші.

До речі, багато хто задається питанням про те, скільки коштує це задоволення. В Інстаграмі пара відзначає цей готель. Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa.

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скріншот з Інстаграм Микити Добриніна

І, судячи з даних www.booking.com, вартість вілли за добу на двох стартує приблизно від 20 тисяч гривень та вище.

Щоправда, з 22 днів на острові у 17 днів йшов дощ і було похмуро, але нам здається, що Даша та Нікіта все ж таки змогли на райському острові перезавантажитися і, очевидно, незабаром порадують шанувальників своїми творчими ініціативами.

Також нагадаємо, у Мережі обговорюють розкішний відпочинок дочки Анастасії Заворотнюк.