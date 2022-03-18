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Kyivstoner эмоционально обратился к россиянам: Вы с*ка раздуплиться не можете, что происходит? (видео)

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18 марта, 11:06
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Украинский рэпер попытался в очередной раз донести россиянам, что в Украине война
Kyivstoner призвал россиян перестать верить ТВ
Kyivstoner призвал россиян перестать верить ТВ / Фото: Instagram

Kyivstoner уже обращался к своему другу Басте, чтобы он перестал молчать. Идет 22-й день войны, российские войска обстреливают украинские города, но Баста до сих пор хранит молчание. А россияне верят сказкам, которые показывает росТВ.

Kyivstoner не смог промолчать и записал эмоциональное видео. Он отметил, что первые пять дней войны был в Киеве, а потом вывез свою жену и 3-месячного сын в безопасное место.

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Хочу чтобы раздуплились, нет никакой спецоперации. Это война, которую начала твоя власть. Вторглась на нашу землю, разрушает наши города, убивает наших людей. Свои б*ть тоже, столько жмуров. Вы с*ка раздуплиться не можете, что происходит? Читаю, что все это фейки, вы сами себя бомбите. Вы е**нулись? Никто не бьют по военным объектам, Е***ут тупо по жилым домам, по роддомам, по театрам

Рэпер долгое время работал в россии и него там много друзей. Он удивился, что ему никто из них не звонил. Всех интересовало только то, что закрывают Instagram.

Напомним, ранее российский рэпер Face обвинил Кремль и россиян в войне в Украине и извинился перед украинцами.
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