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Kyivstoner емоційно звернувся до росіян: Ви с*ка роздуплитися не можете, що відбувається? (відео)

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18 березня, 11:06
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Український репер спробував ще раз донести росіянам, що в Україні війна
Kyivstoner закликав росіян припинити вірити ТБ
Kyivstoner закликав росіян припинити вірити ТБ / Фото: Instagram

Kyivstoner вже звертався до свого друга Басті, щоб він перестав мовчати. Йде 22-й день війни, російські війська обстрілюють українські міста, але Баста досі мовчить. А росіяни вірять казкам, які показує росТВ.

Kyivstoner не зміг промовчати та записав емоційне відео. Він зазначив, що перші п'ять днів війни був у Києві, а потім вивіз свою дружину та 3-місячного сина у безпечне місце.

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Хочу, щоб роздуплилися, немає жодної спецоперації. Це війна, яку розпочала твоя влада. Вторглася на нашу землю, руйнує наші міста, вбиває наших людей. Свої б*ть теж, стільки жмурів. Ви с*ка роздуплитися не можете, що відбувається? Читаю, що це все фейки, ви самі себе бомбите. Ви е**нулись? Ніхто не б'ють по військових об'єктах, Е***ут тупо по житлових будинках, по пологових будинках, по театрах

Репер довгий час працював у Росії і там багато друзів. Він здивувався, що йому ніхто з них не дзвонив. Усіх цікавило лише те, що закривають Instagram.

Нагадаємо, раніше російський репер Face звинуватив Кремль та росіян у війні в Україні та вибачився перед українцями.

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