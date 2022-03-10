Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Путь Барских

Украинцы≠русские

Леонтьев потерялся

Сбежали из РФ

Поддержка Росомахи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Леся Никитюк открыла Координационный центр приема переселенцев в Хмельницком: Все работают как единый организм

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 марта, 14:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известная ведущая и звезда инстаграм Леся Никитюк с первого дня войны в Украине всеми силами помогает переселенцам, а на днях открыла в Хмельницком Координационный центр для тех, кому нужно временное убежище.
Леся Никитюк всячески помогает пострадавшим украинцам
Леся Никитюк всячески помогает пострадавшим украинцам / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Идет 15-й день войны, подло начатой Россией против мирного украинского народа. Мы по-прежнему стойко отражаем атаки оккупантов, безумно гордимся нашими военными и продолжаем каждый на местах делать свой вклад в грядущую большую победу над рашистами.

Свою лепту вносит и Леся Никитюк, популярная телеведущая и любимица публики. С первого дня войны она помогает переселенцам, а на днях открыла в Хмельницком Координационный центр для тех, кому нужно временное убежище.

Реклама
скриншот из инстаграм Леси Никитюк

Я направляю все свои силы на помощь нашим людям, военным, переселенцам, которые сейчас переезжают из одной точки в другую, – говорит Леся Никитюк. – Мы обустраиваем места, чтобы им было, где комфортно отдохнуть с дороги, чтобы было, где принять поесть душ. Все сейчас работают как единый организм!

Один из центров открылся в родном городе ведущей Нового канала – Хмельницком:

В Хмельницком открылся наш небольшой, но очень уютный центр приема переселенцев. Если вам нужно место для ночлега на 1-2 дня. Добро пожаловать! Обращайтесь сюда: 068 537 62 43 Оксана.

Кроме того, ведущая ведет активную борьбу на информационном фронте. Ежедневно Леся Никитюк показывает в своих постах и сторис реалии того, что сейчас происходит в разных городах Украины. 14% подписчиков ведущей – из РФ, и на своей странице в Instagram Леся Никитюк рассказывает им жестокую правду, сталкиваясь в ответ с тонной хейта и ненависти в комментариях от тех, кто не готов открывать глаза.

скриншот из инстаграм Леси Никитюк

Также вместе с ведущими "Орла и Решки" разных сезонов Леся Никитюк записала обращение к мировым организациям с требованием закрыть небо над Украиной.

Реклама

Сегодня также обсуждают: Андрей Данилко озвучил самый страшный сценарий для России, виновной в смертях украинцев.

Напомним, самые свежие новости и обновления вы можете найти в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в сражение с тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Один из самых молодых комбатов Украины - ему 27.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять