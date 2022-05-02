Проблемы с мыслительными процессами: Барских о том, почему в РФ запускают фейки о его переезде в США

Артист в очередной раз указал, как о нем в РФ после его четкой и проукраинской позиции начали распространять лживые новости

Артист рассказал, откуда у фейков растут ноги / Фото: instagram.com/max_barskih, https://www.1zoom.ru/

В очередной раз в России начали распространять фейки о Максе Барских. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что Макс Барских выступит на Billboard MusicCon в США. Это и стало причиной для рашистов, которые боятся голоса разума и правды, которую распространяют наши артисты, снова ботами атаковать Макса Барских.

В Instagram Макс Барских рассказал о том, что в РФ уцепились за новость о том, что он будет выступать в США. И, конечно же, начали транслировать фейки о том, что артист уехал из Украины.

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В России начали распространять информацию о том, что я якобы нахожусь в Америке. Это очень интересно читать, будучи в Киеве. Но я понимаю, почему так происходит. Увидели статью Billboard, перекрутили информацию, начали распространение лживых новостей. А так как, к сожалению, большая часть этой страны имеет проблемы с мыслительными процессами, все с удовольствием подхватили эти лживые новости и продолжили их распространение.

Артист выступит на Billboard MusicCon / Фото: instagram.com/max_barskih

Важная цель поездки – знакомство с фондами, которые могут помогать украинцам. А также донесение правды о российской войне в Украине. И эта поездка состоится только при получении официального разрешения на временный выезд из страны. Сейчас артист находится в ожидании этого разрешения.

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Вот и очередное доказательство того, что росСМИ верить нельзя.

А мы напомним, что недавно Макс Барских выпустил разрывной трек Don't fuck with Ukraine.

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Напомним, ранее Александр Роднянский раскритиковал российское общество.