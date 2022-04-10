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Маша Ефросинина не общается с родными из Керчи: Они ни разу не написали и не позвонили

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 апреля, 18:34
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Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что перестала общаться со своими родственниками из Керчи, которые промолчали о войне в Украине
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Фото: пресс-служба

Украинская телеведущая продолжает вести активную волонтерскую деятельность и на медийном фронте отстаивать интересы украинцев. На днях Ефросинина ответила на очередной фейк о себе.

В интервью "Слава+" телеведущая, которая родилась и выросла в Крыму, призналась, что после начала войны в Украине оборвала связь со своими родными из Керчи.

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Я с ними не общаюсь. Они мне ни разу не написали, не позвонили. О чем мне с ними говорить? – рассказала Ефросинина.

По словам телеведущей, родной брат ее отца спустя шесть недель войны написал одно сообщение с сожалениями о том, что Россия напала на Украину. Правда, написал не Маше, а ее родной сестре Елизавете Ющенко.

Вчера сестра мне сказала, родной брат нашего папы написал ей, Лизе, что ему очень жаль. Он живет в Питере. На шестой неделе что-то произошло в голове, видимо, – поделилась Ефросинина.

Также Маша Ефросинина заявила, что сейчас нормально испытывать ненависть ко всем россиянам. Их молчание в который раз подтверждает, что они зомбированы путинской пропагандой и готовы поддержать геноцид украинского народа.

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Напомним, что ранее Маша Ефросинина и другие украинские знаменитости попали в список врагов России.

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Мария Коробова
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