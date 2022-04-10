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Маша Єфросініна не спілкується з рідними з Керчі: Вони жодного разу не написали і не подзвонили

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 квітня, 18:34
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Телеведуча Маша Єфросініна зізналася, що перестала спілкуватися зі своїми родичами з Керчі, які промовчали про війну в Україні
Маша Єфросініна
Маша Єфросініна / Фото: пресслужба

Українська телеведуча продовжує вести активну волонтерську діяльність та на медійному фронті відстоювати інтереси українців. Днями Єфросініна відповіла на черговий фейк про себе .

В інтерв'ю "Слава+" телеведуча, яка народилася та виросла в Криму, зізналася, що після початку війни в Україні обірвала зв'язок зі своїми рідними з Керчі.

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Я з ними не спілкуюсь. Вони мені жодного разу не написали, не подзвонили. Про що мені з ними говорити? – розповіла Єфросініна.

За словами телеведучої, рідний брат її батька через шість тижнів війни написав одне повідомлення з жалем про те, що Росія напала на Україну. Щоправда, написав не Маші, а її рідній сестрі Єлизаветі Ющенку.

Вчора сестра мені сказала, рідний брат нашого тата написав їй, Лізі, що йому дуже шкода. Він живе у Пітері. На шостому тижні щось сталося в голові, мабуть, – поділилася Єфросініна.

Також Маша Єфросініна заявила, що зараз нормально відчувати ненависть до всіх росіян. Їхнє мовчання вкотре підтверджує, що вони зомбовані путінською пропагандою та готові підтримати геноцид українського народу.

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Нагадаємо, що раніше Маша Єфросініна та інші українські знаменитості потрапили до списку ворогів Росії.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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