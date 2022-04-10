Маша Єфросініна не спілкується з рідними з Керчі: Вони жодного разу не написали і не подзвонили

Телеведуча Маша Єфросініна зізналася, що перестала спілкуватися зі своїми родичами з Керчі, які промовчали про війну в Україні

Маша Єфросініна / Фото: пресслужба

Українська телеведуча продовжує вести активну волонтерську діяльність та на медійному фронті відстоювати інтереси українців. Днями Єфросініна відповіла на черговий фейк про себе .

В інтерв'ю "Слава+" телеведуча, яка народилася та виросла в Криму, зізналася, що після початку війни в Україні обірвала зв'язок зі своїми рідними з Керчі.

Реклама

Я з ними не спілкуюсь. Вони мені жодного разу не написали, не подзвонили. Про що мені з ними говорити? – розповіла Єфросініна.

За словами телеведучої, рідний брат її батька через шість тижнів війни написав одне повідомлення з жалем про те, що Росія напала на Україну. Щоправда, написав не Маші, а її рідній сестрі Єлизаветі Ющенку.

Вчора сестра мені сказала, рідний брат нашого тата написав їй, Лізі, що йому дуже шкода. Він живе у Пітері. На шостому тижні щось сталося в голові, мабуть, – поділилася Єфросініна.

Також Маша Єфросініна заявила, що зараз нормально відчувати ненависть до всіх росіян. Їхнє мовчання вкотре підтверджує, що вони зомбовані путінською пропагандою та готові підтримати геноцид українського народу.

Реклама

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросініна та інші українські знаменитості потрапили до списку ворогів Росії.

Вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!