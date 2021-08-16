Маша Ефросинина в нижнем белье соблазнила шикарным прессом (фото)

Телеведущая Маша Ефросинина, которая снялась без одежды и пожаловалась на проблемы из-за белья, вновь продемонстрировала свою фигуру в откровенном наряде. Знаменитость позировала в красивом нижнем белье украинского бренда, эффектно распустив волосы. Кадрами Маша поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Под фото телеведущая оставила загадочную подпись.
Понедельник может быть разным..., – написала Маша Ефросинина.
Одним из первых фото прокомментировал коллега телеведущей, Владимир Дантес, оставив эмодзи с огоньками. Поклонники тоже были в восторге от фото.
- "Шикарное тело"
- "Какая Вы красивая, женщина"
- "Фигура, просто Супер! Красотка!"
- "Какой секс"
- "Это я, если бы перестала наконец есть сладости"
Напомним, что лишь недавно Маша Ефросинина впервые снялась в нижнем белье и показала результат в соцсети. Звезда призналась, что победила комплексы, которые преследовали ее с детства.
В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду – всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывают коровами с дойками… В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные… В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой... Дальше вы всё более или менее знаете: про лишний вес, про пересуды, про похудение и про то, как я не люблю эту тему… Мой стиль в одежде называли монашеским, – рассказала тогда Маша Ефросинина.
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