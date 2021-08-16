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Маша Ефросинина в нижнем белье соблазнила шикарным прессом (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
16 августа, 13:30
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Популярная телеведущая и блогер Маша Ефросинина, у которой в соцсети более миллиона подписчиков, устроила новую фотосессию без одежды
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина, которая снялась без одежды и пожаловалась на проблемы из-за белья, вновь продемонстрировала свою фигуру в откровенном наряде. Знаменитость позировала в красивом нижнем белье украинского бренда, эффектно распустив волосы. Кадрами Маша поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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Под фото телеведущая оставила загадочную подпись.

Понедельник может быть разным..., – написала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина позировала в нижнем белье
Маша Ефросинина позировала в нижнем белье / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Одним из первых фото прокомментировал коллега телеведущей, Владимир Дантес, оставив эмодзи с огоньками. Поклонники тоже были в восторге от фото.

  • "Шикарное тело"
  • "Какая Вы красивая, женщина"
  • "Фигура, просто Супер! Красотка!"
  • "Какой секс"
  • "Это я, если бы перестала наконец есть сладости"

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Напомним, что лишь недавно Маша Ефросинина впервые снялась в нижнем белье и показала результат в соцсети. Звезда призналась, что победила комплексы, которые преследовали ее с детства.

В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду – всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывают коровами с дойками… В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные… В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой... Дальше вы всё более или менее знаете: про лишний вес, про пересуды, про похудение и про то, как я не люблю эту тему… Мой стиль в одежде называли монашеским, – рассказала тогда Маша Ефросинина.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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