Маша Єфросиніна в нижній білизні спокусила шикарним пресом (фото)

Популярна телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна, у якій в соцмережі більше мільйона підписників, влаштувала нову фотосесію без одягу

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка знялася без одягу і поскаржилася на проблеми через білизну, знову продемонструвала свою фігуру у відвертому вбранні. Знаменитість позувала в красивій спідній білизні українського бренду, ефектно розпустивши волосся. Кадрами Маша поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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Під фото телеведуча залишила загадковий підпис.

Понеділок може бути різним..., – написала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна позувала в нижній білизні / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Одним з перших фото прокоментував колега телеведучої, Володимир Дантес, залишивши емодзі з вогниками. Шанувальники теж були в захваті від фото.

"Шикарне тіло"

"Яка ви гарна жінка"

"Фігура, просто Супер! Красуня!"

"Який секс"

"Це я, якби перестала нарешті їсти солодощі"

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Нагадаємо, лише нещодавно Маша Єфросиніна вперше знялася в нижній білизні і показала результат в соцмережі. Зірка зізналася, що перемогла комплекси, які переслідували її з дитинства.

У 12 років, коли у мене виросли груди, я сказала мамі, що в школу більше не піду – всіх дівчаток, хто носить бюстгальтери, хлопчаки обзивають коровами з доїння... У 15 років під час уроку танців учитель кричав на всіх нас, що ми жирні... У 19 років під час сексу хлопець сказав мені, що ніколи до цього не спав з товстункою... Далі ви все більш-менш знаєте: про зайву вагу, про пересуди, про схуднення і про те, як я не люблю цю тему... Мій стиль в одязі називали чернечим, – розповіла тоді Маша Єфросиніна.

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