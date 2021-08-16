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Маша Єфросиніна в нижній білизні спокусила шикарним пресом (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
16 серпня, 13:30
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Популярна телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна, у якій в соцмережі більше мільйона підписників, влаштувала нову фотосесію без одягу
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка знялася без одягу і поскаржилася на проблеми через білизну, знову продемонструвала свою фігуру у відвертому вбранні. Знаменитість позувала в красивій спідній білизні українського бренду, ефектно розпустивши волосся. Кадрами Маша поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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Під фото телеведуча залишила загадковий підпис.

Понеділок може бути різним..., – написала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна позувала в нижній білизні
Маша Єфросиніна позувала в нижній білизні / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Одним з перших фото прокоментував колега телеведучої, Володимир Дантес, залишивши емодзі з вогниками. Шанувальники теж були в захваті від фото.

  • "Шикарне тіло"
  • "Яка ви гарна жінка"
  • "Фігура, просто Супер! Красуня!"
  • "Який секс"
  • "Це я, якби перестала нарешті їсти солодощі"

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Нагадаємо, лише нещодавно Маша Єфросиніна вперше знялася в нижній білизні і показала результат в соцмережі. Зірка зізналася, що перемогла комплекси, які переслідували її з дитинства.

У 12 років, коли у мене виросли груди, я сказала мамі, що в школу більше не піду – всіх дівчаток, хто носить бюстгальтери, хлопчаки обзивають коровами з доїння... У 15 років під час уроку танців учитель кричав на всіх нас, що ми жирні... У 19 років під час сексу хлопець сказав мені, що ніколи до цього не спав з товстункою... Далі ви все більш-менш знаєте: про зайву вагу, про пересуди, про схуднення і про те, як я не люблю цю тему... Мій стиль в одязі називали чернечим, – розповіла тоді Маша Єфросиніна.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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