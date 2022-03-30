"Мир видит, что "рашка" из себя представляет": Фагот рассказал, когда Украина победит в войне

Олег Михайлюта из группы "ТНМК" защищает страну в рядах территориальной обороны

Лидер "ТНМК" вступил в терроборону в первые дни полномасштабной войны / Фото: instagram.com/fahot

Музыкант ранее уже показывал, как выглядит опустевший Киев, многие жители которого выехали из города в первые дни вторжения российских оккупантов на территорию Украины.

Фагот присоединится к силам терробороны и активно помогает защищать столицу. Однако он нашел время пообщаться с журналистами и поделился своими мыслями о войне в интервью для "Зіркового шляху".

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Говоря о войне, Олег подчеркивает, что на самом деле то, что происходит в нашей стране, назвать "войной" сложно – украинцы не хотели этой войны и они защищаются.

Это просто как злая, мерзкая саранча нахлынула со всех сторон на Украину и пытается уничтожить все украинское – людей, культуру, инфраструктуру, все что угодно, – сказал Фагот.

Музыкант упомянул Мариуполь, где происходит настоящий геноцид мирного населения. Это и есть настоящей целью россиян – уничтожить украинцев.

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Но наш народ, убежден Фагот, знает о целях российских оккупантов давно:

Мы это понимали и знали уже много лет. Потому что война России против Украины едет не 8 и даже не 100 лет. Она давно уже началась... Они этим занимались уже давно, а сейчас просто очередной этап такой горячей войны и они себя проявили. Это не война военных против военных – это реально уничтожение, конкретный геноцид. Мы это все видим и очень хорошо что мир это видит.

Олег Михайлюта также подчеркнул, что на сегодняшний день во всем мире видят и знают, что такое Россия. Он также убежден, что мы победим в этой войне, хотя и очень большой ценой.