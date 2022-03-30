"Світ бачить, що "рашка"являє собою": Фагот розповів, коли Україна переможе у війні

Олег Михайлюта із гурту ТНМК захищає країну в лавах територіальної оборони

Лідер "ТНМК" вступив у тероборону у перші дні повномасштабної війни / Фото: instagram.com/fahot

Музикант раніше вже показував, як виглядає безлюдний Київ, багато жителів якого виїхали з міста у перші дні вторгнення російських окупантів на територію України.

Фагот приєднався до сил тероборони та активно допомагає захищати столицю. Проте він знайшов час, аби поспілкуватися із журналістами та поділився своїми думками про війну в інтерв'ю для Зіркового шляху.

Реклама

Говорячи про війну, Олег наголошує, що насправді те, що відбувається у нашій країні, назвати "війною" складно – українці не хотіли цієї війни і вони захищаються.

Це просто як зла, мерзотна сарана нахлинула зі всіх боків на Україну і намагається знищити все українське – людей, культуру, інфраструктуру, все що завгодно, – сказав Фагот.

Музикант згадав Маріуполь, де відбувається геноцид мирного населення. Це і є справжня мета росіян – знищити українців.

Реклама

Але наш народ, переконаний Фагот, знає про цілі російських окупантів давно:

Ми це усвідомлювали і знали вже багато років. Тому що війна Росії проти України йде не вісім і навіть не сто років. Вона давно вже почалася... Вони цим займалися вже давно, а зараз просто черговий етап такої гарячої війни і вони виявили себе. Це не війна військових проти військових – це реальне знищення, конкретний геноцид. Ми все це бачимо і дуже добре, що світ це бачить.

Олег Михайлюта також наголосив, що на сьогодні у всьому світі бачать і знають, що таке Росія. Він також переконаний, що ми переможемо у цій війні, хоч і дуже великою ціною.

Реклама

Віримо у нашу перемогу, віримо у ЗСУ! Все буде Україна!

Раніше Андрій Данилко розповів, як його хотіли використати у російській пропаганді незадовго до війни.

Нагадуємо, найсвіжіші новини ви можете знайти у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про всі події.