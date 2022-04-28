Мировой хит не за горами. Группа Антитіла и Эд Ширан записали совместный трек

Хоть группа "Антитіла" не смогла выступить вместе с Эдом Шираном на благотворительном концерте в Великобритании, но им удалось записать общую композицию.
Британский певец записал с украинским коллективом кавер на собственную песню 2Steps (Два шага). Уже 2 мая весь мир услышит релиз, а пока музыканты решили немного заинтриговать фанатов.
"Антитіла" опубликовал в Instagram отрывок их сингла. В этом фрагменте можно услышать голос фронтмена группы Тараса Тополи. Музыкант поет: "Сирены оборвали наш сон, в два чемодана – все прошлое – go go. Ты за рулем, неизвестный, все нервы в кулак".
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В то же время, сам Эд Ширан в Instastories отметил, что в течение следующих недель будут выходить "невероятные каверы на его песню 2Steps" с другими исполнителями.
Начнем с украинской группы "Антитіла". Держите руку на пульсе каждого понедельника, среды и пятницы в течение мая, – написал артист.
Поклонники уже в ожидании чего-то фантастического:
- Лучшая новость с 24 февраля.
- Фантастически! Вы и Украина победите! Мы на вашей стороне!
- Жду, когда смогу услышать этот фит.
- Шок.
Напомним, 22 апреля Эд Ширан вместе с рэпером Lil Baby записали свою версию 2Steps и даже сняли клип. В ролике показано улицы ночного довоенного Киева.
В начале апреля фанатов тоже порадовали Pink Floyd и Андрей Хлывнюк – они выпустили общую песню Hey Hey Rise Up.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."