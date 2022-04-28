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Мировой хит не за горами. Группа Антитіла и Эд Ширан записали совместный трек

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 23:56
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Артисты поделились лишь отрывком песни, которую полностью представят уже вскоре
"Антитела" и Эд Ширан 2 мая представят трек
"Антитела" и Эд Ширан 2 мая представят трек / Фото: instagram.com/antytila_official, instagram.com/teddysphotos

Хоть группа "Антитіла" не смогла выступить вместе с Эдом Шираном на благотворительном концерте в Великобритании, но им удалось записать общую композицию.

Британский певец записал с украинским коллективом кавер на собственную песню 2Steps (Два шага). Уже 2 мая весь мир услышит релиз, а пока музыканты решили немного заинтриговать фанатов.

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"Антитіла" опубликовал в Instagram отрывок их сингла. В этом фрагменте можно услышать голос фронтмена группы Тараса Тополи. Музыкант поет: "Сирены оборвали наш сон, в два чемодана – все прошлое – go go. Ты за рулем, неизвестный, все нервы в кулак".

В то же время, сам Эд Ширан в Instastories отметил, что в течение следующих недель будут выходить "невероятные каверы на его песню 2Steps" с другими исполнителями.

Скриншот Instastories

Начнем с украинской группы "Антитіла". Держите руку на пульсе каждого понедельника, среды и пятницы в течение мая, – написал артист.

Поклонники уже в ожидании чего-то фантастического:

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  • Шок.
Скриншот Instagram

Напомним, 22 апреля Эд Ширан вместе с рэпером Lil Baby записали свою версию 2Steps и даже сняли клип. В ролике показано улицы ночного довоенного Киева.

В начале апреля фанатов тоже порадовали Pink Floyd и Андрей Хлывнюк – они выпустили общую песню Hey Hey Rise Up.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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