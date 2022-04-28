Світовий хіт не за горами. Гурт Антитіла та Ед Ширан записали спільний трек

Хоч гурт "Антитіла" не зміг виступити разом з Едом Шираном на благодійному концерті у Великій Британії, але їм вдалось записати спільню композицію.
Британський співак записав з українським колективом кавер на власну пісню 2Steps (Два кроки). Вже 2 травня весь світ почує реліз, а поки музиканти вирішили трішки заінтригувати фанатів.
"Антитіла" опублікував в Instagram уривок їхнього синглу. У цьому фрагменті можна почути голос фронтмена гурту Тараса Тополі. Музикант співає: "Сирени обірвали наш сон, у дві валізи – все минуле – go go. Ти за кермом, невідомий, усі нерви в кулак".
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Водночас сам Ед Ширан Ширан у Instastories зазначив, що упродовж наступних тижнів виходитимуть "неймовірні кавери на його пісню 2Steps" з іншими виконавцями.
Почнемо з українського гурту "Антитіла". Тримайте руку на пульсі кожного понеділка, середи та п'ятниці протягом травня, – написав артист.
Шанувальники вже в очікуванні чогось фантастичного:
- Краща новина з 24 лютого.
- Фантастично! Ви і Україна переможете! Ми на вашому боці!
- Вже чекаю, коли зможу почути цей фіт.
- Шок.
Нагадаємо, 22 квітня Ед Ширан разом із репером Lil Baby записали свою версію 2Steps та навіть зняли кліп. У ролику показано вулиці нічного довоєнного Києва.
На початку квітня фанатів також порадували Pink Floyd та Андрій Хливнюк – вони випустили спільну пісню Hey Hey Rise Up.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."