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Світовий хіт не за горами. Гурт Антитіла та Ед Ширан записали спільний трек

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 23:56
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Артисти поділились лише уривком пісні, яку повністю презентують вже незабаром
"Антитіла" та Ед Ширан 2 травня презентують трек
"Антитіла" та Ед Ширан 2 травня презентують трек / Фото: instagram.com/antytila_official, instagram.com/teddysphotos

Хоч гурт "Антитіла" не зміг виступити разом з Едом Шираном на благодійному концерті у Великій Британії, але їм вдалось записати спільню композицію.

Британський співак записав з українським колективом кавер на власну пісню 2Steps (Два кроки). Вже 2 травня весь світ почує реліз, а поки музиканти вирішили трішки заінтригувати фанатів.

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"Антитіла" опублікував в Instagram уривок їхнього синглу. У цьому фрагменті можна почути голос фронтмена гурту Тараса Тополі. Музикант співає: "Сирени обірвали наш сон, у дві валізи – все минуле – go go. Ти за кермом, невідомий, усі нерви в кулак".

Водночас сам Ед Ширан Ширан у Instastories зазначив, що упродовж наступних тижнів виходитимуть "неймовірні кавери на його пісню 2Steps" з іншими виконавцями.

Скріншот Instastories

Почнемо з українського гурту "Антитіла". Тримайте руку на пульсі кожного понеділка, середи та п'ятниці протягом травня, – написав артист.

Шанувальники вже в очікуванні чогось фантастичного:

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  • Шок.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, 22 квітня Ед Ширан разом із репером Lil Baby записали свою версію 2Steps та навіть зняли кліп. У ролику показано вулиці нічного довоєнного Києва.

На початку квітня фанатів також порадували Pink Floyd та Андрій Хливнюк – вони випустили спільну пісню Hey Hey Rise Up.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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