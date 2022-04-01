MONATIK исполняется 36: жена призвала сделать важный подарок знаменитому имениннику

Сегодня знаменитого украинского мультиартиста поздравляет огромная армия поклонников, но самые дорогие слова звучат, конечно же, от родных артиста

Сегодня артист принимает поздравления / Фото: officiel-online.com

Даже в самое непростое время у людей случаются праздничные даты, которые нельзя игнорировать, ведь сейчас любое празднование жизни – еще один повод верить в наше светлое будущее. В первый день апреля отмечает свой день рождения украинский мультиартист Дмитрий Монатик.

Сегодня в адрес одного из самых востребованных музыкантов Украины, который отменил все концерты "до прекращения преступных военных действий российской власти", звучат самые трогательные пожелания от армии поклонников, друзей и, конечно же, семьи артиста. Ему исполняется 36 лет.

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На своей странице в инстаграм Ирина Монатик опубликовала очень трогательное поздравление любимому мужу, которое уже оценило огромное количество людей. Ирина, кстати, призвала поклонников сделать подарок имениннику – и это отличный повод проявить благородство и присоединиться к благотворительной акции.

На поздравление любимой уже успел отреагировать и сам Дмитрий Монатик.

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Люблю тебя до невозможности! Благодарю за силу, которую даришь. За надежду и веру. Ты и наши дети мое все❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

У себя в инстаграм артист также обратился к фанатам с просьбой помочь "Охматдету", которая продолжает спасать детей, несмотря на обстрелы.

Надеемся, что вскоре для нас всех будут новые и радостные поводы для публикаций о жизни звезд. Победа над рашистами не за горами!

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Также сейчас обсуждают мотивацию Регины Тодоренко о том, чтобы молчать о войне в Украине.

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