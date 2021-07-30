Моя родная Украина, я соскучилась: Лобода официально анонсировала концерт в Одессе

Сольный концерт Лободы состоится в Украине впервые за четыре года. Артистка пригласила своих поклонников в Одессу, опубликовав пост в Instagram. Артистка пообещала поклонникам, что их ждет множество сюрпризов.
Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с жаркими танцами, полюбившимися хитами и, конечно, премьерами. Мы готовим множество сюрпризов – впервые представлю моим любимым одесситам наш новый трек ALLO!
А главное…но об этом чуть позже. Следите за новостями. Как же мы ждем эту встречу! – написала Светлана.
В комментариях к публикации поклонники Светланы оставили сотни сообщений о том, что они ждут не дождутся ее выступления:
- Ждем, конечно!
- Любим и ждем"
- Ждем" Успехов, всех благ!
Отметим, что Светлана Лобода уже несколько лет выступает и в Украине (на частных мероприятиях), и в России – на концертах, получая при этом российские музыкальные премии. Точно такая же история и у ее коллеги – украинской певицы Ани Лорак, которая тоже в этом месяце выступит в Одессе.