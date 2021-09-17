На концерт ОЕ пустят только вакцинированных или с ПЦР-тестом: в Сети поднялась волна хейта

Об этом сообщается в Facebook-профиле Океана Ельзи. Также все желающие смогут получить дозу вакцины непосредственно перед шоу, в специальных точках вакцинации, расположенных возле места проведения концерта.
Учитывая рост заболеваемости и учитывая распоряжение городского головы, мы все вместе должны придерживаться выполнения карантинных требований. Проход на концерт будет разрешено как вакцинированным ранее, так и тем, кто пройдет вакцинацию прямо на месте перед концертом в мобильных пунктах вакцинации, – говорится в посте.
Поклонникам Вакарчука и его группы не понравились такие условия. В соцсети разгорелись споры о том, вакцинированы ли сами члены ОЕ и правильно ли вообще поступает группа.
- "Марионетки! фу! Я хоть и не люблю его творчество, но уважал, как украинского музыканта... так теперь и уважать перестану!
- "Антиваксы должны страдать. Люто плюсую"
- "Правильно"
- "Идиоты"
- "Идиотизм какой-то. Не распространения болезни боимся, а за нераспространение вакцины переживаем"
- "Что-то перехотелось на концерт, к сожалению..."
- "Прекрасная мотивация вакцинироваться"
- "А что даст вакцинация перед концертом"
- "На самом деле это отвратительно. Вы еще еду не вакцинированным перестаньте продавать"
Как звезды относятся к вакцинации – смотрите в сюжете:
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