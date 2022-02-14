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Началась травля? Alina Pash сообщила о взломе ее аккаунта

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14 февраля, 13:38
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Победительница Национального отбора на "Евровидение-2022" уверена, что провокации в ее адрес создаются намеренно
Алина Паш сообщила о взломе ее Facebook-аккаунта
Алина Паш сообщила о взломе ее Facebook-аккаунта / Фото: instagram.com/alinapash/

Обращаясь к своим подписчикам Алина Паш призвала не вестись на провокации. Тем временем Сергей Стерненко заявил, что исполнительница подделала справку о въезде в Крым с территории Украины, что явно нарушает правила Национального отбора и может грозить Паш дисквалификацией.

В Instastories Alina Pash написала, что ее Facebook-аккаунт взломан. В этом можно убедиться, перейдя по ссылке.

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Аккаунт Alina Pash заблокирован / facebook.com/alina.pash

Певица утверждает, что кому-то выгодно создавать подобные провокации против нее, что кто-то не хочет, чтобы песня "Тіні забутих предків" поехала на "Евровидение-2022".

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Друзья, подумайте, кому выгодно создавать такие провокации и ссорить нас внутри страны, в момент, когда всем украинцам нужно держаться вместе, – написала Alina Pash в сторис.

Alina Pash обратилась к фолловерам / Скриншот: instagram.com/stories/alinapash

Скриншот: instagram.com/stories/alinapash

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Вчера Alina Pash показала документы о легальном пересечении границы с Крымом. Сейчас бумаги проверяют на достоверность.

Согласно прогнозам букмекеров, Украина занимает второе место в рейтинге фаворитов "Евровидения-2022", уступая Италии.

Когда состоится "Евровидение-2022"

В этом году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Турине (Италия). В конкурсе примет участие 41 страна. Первый полуфинал запланирован на 10 мая, второй — на 12. Финал "Евровидения-2022" проведут 16 мая.

Стоит отметить, что Италия будет принимать конкурс в третий раз.

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