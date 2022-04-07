Настя Каменских не сдержала слез, говоря о войне в Украине: артистка поучаствовала в благотворительном концерте

Больше 40 дней Украина мужественно отбивает атаки российской армии. Каждый сейчас делает на своем месте все, чтобы приблизить победу над рашистами. Украинские знаменитости используют свой голос, чтобы рассказать миру о геноциде нашего народа. Регулярно мы сообщаем о благотворительных концертах звезд, которые также собирают деньги для украинцев, оказавшихся в эпицентре военных действий. Настя Каменских – в их числе.
На этой неделе Настя Каменских поучаствовала в благотворительном концерте "Unidos por la paz: Ucrania en el corazón" в Мадриде. За время двухчасового эфира концерта собирали деньги для помощи украинскому народу в организациях:
- ACNUR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев)
- Испанский Красный Крест
- CEAR (Испанская комиссия по помощи беженцам).
Во время концерта исполнила композицию с с испанским исполнителем Funambulista.
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Также в программе Stage calling Настя исполнила песню "Я — Украина".
Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!
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