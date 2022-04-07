Настя Каменских не сдержала слез, говоря о войне в Украине: артистка поучаствовала в благотворительном концерте

Украинские знаменитости продолжают говорить с мировых сцен о войне, чтобы помочь стране в непростой момент

Певица выступила на благотворительном концерте в Испании / Фото: instagram.com/kamenskux

Больше 40 дней Украина мужественно отбивает атаки российской армии. Каждый сейчас делает на своем месте все, чтобы приблизить победу над рашистами. Украинские знаменитости используют свой голос, чтобы рассказать миру о геноциде нашего народа. Регулярно мы сообщаем о благотворительных концертах звезд, которые также собирают деньги для украинцев, оказавшихся в эпицентре военных действий. Настя Каменских – в их числе.

На этой неделе Настя Каменских поучаствовала в благотворительном концерте "Unidos por la paz: Ucrania en el corazón" в Мадриде. За время двухчасового эфира концерта собирали деньги для помощи украинскому народу в организациях:

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ACNUR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев)

Испанский Красный Крест

CEAR (Испанская комиссия по помощи беженцам).

Во время концерта исполнила композицию с с испанским исполнителем Funambulista.

Не сдерживая слез, артистка рассказала об ужасах из-за атаки россиян.

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Также в программе Stage calling Настя исполнила песню "Я — Украина".

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Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

Не пропустите подборку песен, которую сейчас слушают украинцы.

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