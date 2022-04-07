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Настя Каменських не стримала сліз, говорячи про війну в Україні: артистка взяла участь у благодійному концерті

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 11:40
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Українські знаменитості продовжують говорити зі світових сцен про війну, щоб допомогти країні у непростий момент
Співачка виступила на благодійному концерті в Іспанії
Співачка виступила на благодійному концерті в Іспанії / Фото: instagram.com/kamenskux

Понад 40 днів Україна мужньо відбиває атаки російської армії. Кожен зараз робить на своєму місці все, щоби наблизити перемогу над рашистами. Українські знаменитості використовують свій голос, щоб розповісти світові про геноцид нашого народу. Регулярно ми повідомляємо про благодійні концерти зірок, які також збирають гроші для українців, які опинилися в епіцентрі воєнних дій. Настя Каменських – в тому числі.

Цього тижня Настя Каменських взяла участь у благодійний концерт "Unidos por la paz: Ucrania en el corazón" у Мадриді. За час двогодинного ефіру концерту збирали гроші для допомоги українському народу в організаціях:

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  • ACNUR (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців)
  • Іспанський Червоний Хрест
  • CEAR (Іспанська комісія з допомоги біженцям).

Під час концерту виконала композицію з іспанським виконавцем Funambulista.

Не стримуючи сліз, артистка розповіла про жахіття через атаку росіян.

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Також у програмі Stage calling Настя виконала пісню "Я – Україна".

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Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

Не пропустіть добірку пісень, яку зараз слухають українці.

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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