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Настя Каменских в коротеньком платье похвасталась стройными ногами и это идеальный образ на вечер

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 августа, 09:47
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NK за время отпуска сменила много стильных образов, но этот – наш абсолютный фаворит. А главное – он очень простой и красивый
Настя Каменских показала стройные ноги в коротком платье
Настя Каменских показала стройные ноги в коротком платье / Фото: instagram.com/kamenskux

Каменских усердно работает над своим телом, а результатами работы лишний раз не против похвастаться перед фолловерами.

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В соцсети Настя опубликовала теплые кадры из отпуска – на них певица позирует в коротком белом платье на бретелях и трендовых босоножках с квадратным мысом.

Настя Каменских показала стройные ноги / Фото: instagram.com/kamenskux

Платье звезды идеально вписывается в дневной или вечерний променад, а главное – его можно сочетать с разными аксессуарами и обувью.

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Настя Каменских показала стильный летний аутфит / Фото: instagram.com/kamenskux

Как худеет Настя Каменских

Певица рассказала, что когда она начала заниматься спортом, у нее был режим питания, тренировок по графику и очень требовательное отношение к самой себе.

Если ее объемы уменьшались, килограммы уходили, то она была довольна собой. Но как только появлялся +1 см или даже +0,5 кг, она начинала себя жестко критиковать.

Теперь, по словам NK, ее отношение к телу поменялось – она постепенно нашла баланс между черным и белым, между запретами и разрешениями.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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