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Наталка Денисенко объяснила, за что украинцев постигла война

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 21:58
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Актриса признается, что лично для нее эта война кардинально изменила все ценности
Наталка Денисенко начала ценить каждый миг своей жизни
Наталка Денисенко начала ценить каждый миг своей жизни / Фото: instagram.com/natalka_denisenko, Коллаж: Сегодня

Наталка Денисенко, которая недавно встретилась с мужем после долгой разлуки, считает, что война началась потому, что мы годами закрывали глаза на коварные и разрушительные действия врага.

Мы спокойно жили все это время, я снималась с российскими актерами, говорила языком оккупанта, мы были безразличны (вне политики), забыв, или не желая знать, что сотнями лет враги систематически и аккуратно уничтожали наших предков, нашу культуру, язык. И сейчас на глазах у всего мира просто уничтожают нас, и отбирают наши земли, – написала звезда в Instagram .

Актриса считает, что развитие всегда приходит после преодоления сложностей
Актриса считает, что развитие всегда приходит после преодоления сложностей / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Наталка Денисенко решила отнестись по-философски к вопросу войны. Она поразмышляла, "для чего" наш народ переживает эти страдания.

Это так больно, господи, но теперь мы знаем, для чего! Чтобы это все так прочно вложилось в наши головы, в сердца, передалось на генном уровне нашим потомкам и никогда не повторилось!

По словам кинозвезды, война обострила ее ценности, среди которых – безграничная любовь к Украине, любовь к работе, понимание, насколько она и ее родные были счастливы и не замечали этого.

Понимание того, как я ценю своего мужа, и что вещи – это только вещи, что никакое состояние не сравнится с человечностью и искренностью, что никто не имеет права посягать на наше, что наша нация самая сильная в мире, что нигде не может быть так хорошо , как у себя дома, – объяснила артистка.

Также Денисенко поняла, что жизнь – это действительно сокровище, которое нужно проживать и быть благодарным за каждое доброе слово, за каждое утро и даже вдох.

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Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказывала, как пыталась достучаться до российских актеров, но напрасно.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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