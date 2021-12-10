Журнал "Фокус" назвал имена 100 самых влиятельных украинцев. Среди них немало артистов, политиков, журналистов и других деятелей

Ведущая канала "Украина 24" Наталья Влащенко вошла в топ-100 самых влиятельных украинцев. / Фото: Наташа Влащенко

В рейтинг самых влиятельных людей Украины попала ведущая и креативный продюсер телеканала "Украина 24" Наталья Влащенко. Она заняла в списке 90-е место.

По экспертной оценке журнала, наиболее влиятельным человеком страны является президент Владимир Зеленский. Также в топ-5 попали: владелец компании SCM Ринат Ахметов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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100 самых влиятельных людей страны. / Фото: Фокус

Кроме того, в рейтинг вошли первая леди Украины Елена Зеленская, кинорежиссер Сергей Лозница, популярный доктор и блогер Евгений Комаровский, фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко и другие.

Как известно, составляли соответствующий рейтинг журналисты "Фокуса" вместе с экспертами. В него вошли люди, имеющие наибольшее влияние на разные процессы в Украине, в тому числе общественные, культурные и другие.

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Также стало известно, что телеканал "Украина" вошел в ТОП-50 лучших компаний 2021 года в Украине по версии журнала "Власть и деньги". Более того, канал получил звание "Лидер общественного мнения".

В целом в декабре принято подводить итоги года и многие компании уже успели опубликовать результаты 2021-го. В частности, TikTok представил самые вирусные треки, Spotify – самые популярные песни, а YouTube показал топ роликов по просмотрам.