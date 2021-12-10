Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022

Куда дели Саманту?

Лободу занесLO

Слава VS Вика

Камбэк Crazy Frog

Шоу "Маска". Сезон 2

Открытка Кембриджей
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Наталья Влащенко вошла в ТОП-100 самых влиятельных украинцев

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 22:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Журнал "Фокус" назвал имена 100 самых влиятельных украинцев. Среди них немало артистов, политиков, журналистов и других деятелей
Ведущая канала "Украина 24" Наталья Влащенко вошла в топ-100 самых влиятельных украинцев.
Ведущая канала "Украина 24" Наталья Влащенко вошла в топ-100 самых влиятельных украинцев. / Фото: Наташа Влащенко

В рейтинг самых влиятельных людей Украины попала ведущая и креативный продюсер телеканала "Украина 24" Наталья Влащенко. Она заняла в списке 90-е место.

По экспертной оценке журнала, наиболее влиятельным человеком страны является президент Владимир Зеленский. Также в топ-5 попали: владелец компании SCM Ринат Ахметов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Реклама

100 самых влиятельных людей страны.
100 самых влиятельных людей страны. / Фото: Фокус

Кроме того, в рейтинг вошли первая леди Украины Елена Зеленская, кинорежиссер Сергей Лозница, популярный доктор и блогер Евгений Комаровский, фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко и другие.

Как известно, составляли соответствующий рейтинг журналисты "Фокуса" вместе с экспертами. В него вошли люди, имеющие наибольшее влияние на разные процессы в Украине, в тому числе общественные, культурные и другие.

Реклама

Также стало известно, что телеканал "Украина" вошел в ТОП-50 лучших компаний 2021 года в Украине по версии журнала "Власть и деньги". Более того, канал получил звание "Лидер общественного мнения".

В целом в декабре принято подводить итоги года и многие компании уже успели опубликовать результаты 2021-го. В частности, TikTok представил самые вирусные треки, Spotify – самые популярные песни, а YouTube показал топ роликов по просмотрам.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять