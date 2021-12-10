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Наталія Влащенко увійшла до ТОП-100 найвпливовіших українців

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 22:08
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Журнал "Фокус" назвав імена 100 найвпливовіших українців. Серед них чимало артистів, політиків, журналістів та інших діячів
Ведуча каналу "Україна 24" Наталія Влащенко увійшла до топ-100 найвпливовіших українців.
Ведуча каналу "Україна 24" Наталія Влащенко увійшла до топ-100 найвпливовіших українців. / Фото: Наташа Влащенко

До рейтингу найвпливовіших людей України потрапила і ведуча та креативна продюсерка телеканалу "Україна 24" Наталія Влащенко. Вона посіла у списку 90-те місце.

За експертною оцінкою журналу, найвпливовішою людиною країни є президент Володимир Зеленський. Також у топ-5 потрапили: власник компанії SCM Рінат Ахметов, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, екс-глава Верховної Ради Дмитро Разумков.

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100 найвпливовіших людей країни.
100 найвпливовіших людей країни. / Фото: Фокус

Окрім того, до рейтингу увійшли перша леді України Олена Зеленська, кінорежисер Сергій Лозниця, популярний лікар та блогер Євген Комаровський, фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко та інші.

Як відомо, складали відповідний рейтинг журналісти "Фокусу" разом з експертами. До нього увійшли люди, які мають найбільший вплив на різні процеси в Україні, зокрема суспільні, культурні тощо.

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Також стало відомо, що телеканал "Україна" увійшов до ТОП-50 найкращих компаній 2021 року в Україні за версією журналу "Влада та гроші". Ба більше, канал отримав звання "Лідер громадської думки".

Загалом у грудні заведено підбивати підсумки року і чимало компаній вже встигли опублікувати результати 2021-го. Зокрема, TikTok представив найвірусніші треки, Spotify – найпопулярніші пісні, а YouTube показав топ роликів за переглядами.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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