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Канал Украина вошел в рейтинг лучших компаний и получил звание Лидера общественного мнения

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 18:40
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Телеканал "Украина" вошел в ТОП-50 лучших компаний 2021 года в Украине, по версии журнала "Влада та гроші", и получил звание "Лидер общественного мнения"
Канал "Украина" получил награду от издания "Влада та гроші"
Канал "Украина" получил награду от издания "Влада та гроші" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Из всех компаний-победителей тематических рейтингов 2021 года редакция издания выбрала пятьдесят, которые, по мнению экспертного жюри, оказали существенное влияние на развитие своих сегментов рынка.

Определение лучших в номинации "Лидер общественного мнения", где победил канал "Украина", состоялось путем онлайн-голосования.

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В 2021 году мы уверенно освоили новую для себя территорию – собственное производство больших праймовых шоу. В эфир телеканала вышли два сезона шоу "Маска" и первый сезон "Співають всі!". Сейчас в работе новый проект "Игры талантов", которое зрители увидят уже в 2022 году, – говорит директор канала "Украина" Виктория Корогод.

Телеканал Украина получил место в рейтинге лучших компаний 2021 года
Телеканал Украина получил место в рейтинге лучших компаний 2021 года / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

К тому же, началось освоение нового направления – развлекательного кино для широкой аудитории: канал стал сопродюсером прокатного фильма "Велика прогулянка".

Читательское и экспертное жюри рейтинга также отметило ответственность канала "Украина" в работе с персоналом, в частности, программу вакцинации сотрудников и членов их семей.

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Рейтинг ТОП-50 лучших украинских компаний призван отметить бизнесы, которые в 2021 году не только смогли выстоять в кризисных условиях, но и сохранили свои коллективы и продолжали проявлять социальную ответственность и готовность к переменам.

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Марина Григоренко
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