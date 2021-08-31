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Нельзя вообще ничего терпеть: актриса Лиза Зайцева дала совет тем, кто в отношениях с абьюзером

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
31 августа, 15:33
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Сегодня в 18:00 на канале "Украина" состоится премьера 40-серийного сериала "Люся Интерн". Одну из главных ролей в ситкоме сыграла актриса Лиза Зайцева. До начала съемок в ее жизни произошли серьезные перемены.
Актриса Лиза Зайцева дала совет тем, кто в отношениях с абьюзером
Актриса Лиза Зайцева дала совет тем, кто в отношениях с абьюзером / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актриса Лиза Зайцева не скрывает, что раньше у нее были очень тяжелые абьюзивные отношения. Однако она все же нашла в себе силы, чтобы уйти от мужа, и считает этот поступок самым безбашенным:

Мне нужно было уйти со своей квартиры, купленной в браке, в никуда. Бывший супруг до сих пор где-то скрывается, и я не знаю, где именно. Его нет на территории Украины.

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По словам актрисы, у нее на тот момент не было денег, она заняла их у подруги и сняла квартиру, зная, что у нее будет проект. Лиза была абсолютно уверена, что Вселенная ее не оставит, поэтому у нее обязательно появится работа.

И вскоре Лизу Зайцеву утвердили на роль интерна Ксюши в ситкоме "Люся Интерн". Актриса уверена, что Вселенная держит нас за руку и всегда помогает. Особенно если мы в первую очередь думаем о себе.

Актриса Лиза Зайцева встретила любовь на проекте
Актриса Лиза Зайцева встретила любовь на проекте "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Прошлый опыт научил актрису никогда не позволять обижать себя и всегда разбирать ситуацию, если кто-то нехорошо с тобой поступает:

Я столько всего замалчивала. Мне так хочется, чтобы девчонки, которые находятся в таких же страшных отношениях, в каких была я, не молчали об этом и делились с мамой или с подружкой.

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Она уверяет, что нельзя вообще ничего терпеть. Нужно любить себя и не сомневаться. Быть смелой и идти вперед. Говорить себе: "Ты талантливая, красивая, у тебя все будет хорошо!"

Сегодня актриса очень счастлива. Уверенность звезды сериала в том, что все обязательно наладится, когда она ушла от бывшего мужа, помогла найти настоящую любовь. Актриса получает приятные сюрпризы от любимого человека, всегда чувствует поддержку и любовь к себе.

Ранее прошла премьера сериала "Вызов" на телеканале Україна – смотрите видео:

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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