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"У них руки в крови": Оля Полякова разнесла звезд, которые молчат о войне

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 23:05
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Украинская певица давно не верит, что до российских артистов можно донести правду
Оля Полякова раскритиковала знаменитостей, которые молчат о войне
Оля Полякова раскритиковала знаменитостей, которые молчат о войне / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в своих высказываниях о звездах-рашистах не сдерживается. Ранее она высказала Полине Гагариной все, что думает о ней и ее участии в путинском концерте в "Лужниках".

В интервью "Зірковому шляху" Полякова призналась – она не оставляет попытки донести до обычных россиян правду о том, что происходит в Украине, но на это звезда шоу-бизнеса особенно не надеется.

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Ничего никто из всех этих прекрасных друзей не написал мне после начала войны. Никто не спросил, "Как ты?", "Как твои дети?", или "Вы в безопасности?". Ни один человек. Поэтому я тоже не стала писать никому, никого убеждать. Все эти люди знают, что происходит, – рассказала Оля Полякова.

Украинская звезда также считает, что если ей все же удастся достучаться до какого-то процента населения РФ, и это поможет кому-то увидеть, что происходит на самом деле, ее работа будет проделана не зря.

Но говоря об артистах, которые продолжают молчать о войне, Полякова не скрывает разочарования. Вспомнить ту же Регину Тодоренко, которая родом из Одессы.

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Я считаю, что это не звезды, я считаю, что это дыры. Это дыры русского шоу-бизнеса. Все, перенявшие сторону, – это вообще убийцы кровавые, у них руки в крови, – заявила Оля Полякова.

Певица также уверена, что российские знаменитости боятся знать правду. А происходит это по той причине, что с этой правдой им придется жить.

Они трусы, рабы и подлые люди. Если бы они хотели услышать правду, они бы написали и они бы что-то делали, – считает Полякова.

Что касается "нейтральных", как вышеупомянутая Тодоренко, либо другая украинка – Анна Седокова – и тех, кто "за мир" – такая позиция особенной пользы не несет.

Те, кто молчат, все голуби мира, деревья любви, то я хочу вам сказать о том, что сегодня нет полутонов. Нету. Сегодня есть черное и белое. И сегодня ты должен сказать, за кого. Ты за черное или белое. Сегодня нельзя быть просто непричастным, просто аполитичным, просто миром. И писать у себя в Инстаграме "мы за мир" – это все равно что написать "пчелы любят мед". Или "кошка любит гулять". Это х*рня. Это не информативно, ничего не несет людям, – высказалась Оля.

Напомним, что ранее Оля Полякова рассказала, что оккупанты расстреляли подругу ее дочери Маши.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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