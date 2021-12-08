Нина Матвиенко заявила, что готова "вытолкать" семью дочери из своего дома: Ютятся в одной комнате

Известная артистка признается, что ей тесно жить вместе с дочерью, зятем и внуками. Она надеется, что скоро они переедут в собственную квартиру

Нина Митрофановна считает, что Тоне и Арсену лучше будет жить отдельно / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Известные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян сейчас проживают со своими детьми и Ниной Митрофановной в одном доме. Недавно они сообщили, что приобрели отдельное жилье, но переехать пока что туда не могут из-за проблем с застройщиком.

Я тоже хочу задать этот вопрос, когда же я дождусь своего новоселья. Там такая ситуация, это новое здание, и оно достраивается. Документально квартиру нам еще не отдали, процесс оказался очень затяжным, потому что обещали одно, а потом другое. Мы надеемся, чтобы все это вообще произошло, – говорит Тоня в программе "Зірковий шлях".

Нина Матвиенко много лет живет вместе с семьей дочери / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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По словам Арсена, ему и жене очень комфортно жить вместе со звездной тещей – всегда есть с кем оставить маленькую дочь. Да и самой Матвиенко не так скучно, ведь она много времени проводит с внучкой и от этого душевно омолаживается.

Но Нина Митрофановна считает, что им все же нужно отдельное семейное гнездышко.

Я так этого жду, еще и вытолкаю их с большим удовольствием. Потому что мне жалко Тоню и Арсена, ведь они в одной комнате ютятся, еще и эти костюмы. И на кухне все толчемся, потому что нас много в доме. А так у них все-таки четыре комнаты будут, в одной из них сделают костюмерную, – делится артистка.

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