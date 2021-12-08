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Ніна Матвієнко заявила, що готова "виштовхати" сім'ю доньки зі свого будинку: Ютяться в одній кімнаті

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 13:21
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Відома артистка зізнається, що їй тісно жити разом із дочкою, зятем та онуками. Вона сподівається, що скоро вони переїдуть до своєї квартири
Ніна Митрофанівна вважає, що Тоні та Арсену краще жити окремо
Ніна Митрофанівна вважає, що Тоні та Арсену краще жити окремо / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Відоме подружжя Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян зараз проживають зі своїми дітьми та Ніною Митрофанівною в одному будинку. Нещодавно вони повідомили, що придбали окреме житло, але переїхати поки що туди не можуть через проблеми із забудовником.

Я теж хочу поставити це питання, коли ж я дочекаюся свого новосілля. Там така ситуація, це нова будівля, і вона добудовується. Документально квартиру нам ще не віддали, процес виявився дуже затяжним, тому що обіцяли одне, а потім інше. Ми надіємося, щоб усе це взагалі сталося, – каже Тоня у програмі "Зірковий шлях".

Ніна Матвієнко багато років живе разом із сім'єю доньки
Ніна Матвієнко багато років живе разом із сім'єю доньки / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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За словами Арсена, йому та дружині дуже комфортно жити разом із зірковою тещею – завжди є з ким залишити маленьку дочку. Та й самій Матвієнко не так нудно, адже вона багато часу проводить із онукою і від цього душевно омолоджується.

Але Ніна Митрофанівна вважає, що їм все ж таки потрібне окреме сімейне гніздечко.

Я так цього чекаю, ще й виштовхаю їх із великим задоволенням. Тому що мені шкода Тоню та Арсена, адже вони в одній кімнаті туляться, ще й ці костюми. І на кухні всі товчемося, бо нас багато в домі. А так у них все ж таки чотири кімнати будуть, в одній із них зроблять костюмерну, – ділиться артистка.

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