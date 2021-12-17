О чем закон №5572, против которого выступает Руслана и в чем его минусы. Объяснение юриста

В украинском музыкальном бизнесе разгорелся скандал из-за закона об авторских правах и роялти, которые получают авторы за использование своих музыкальных произведений. Подробнее о документе и его содержании – читайте ниже

Юрист рассказала о законе №5572, который касается авторских и имущественных прав. / Фото: Коллаж: Сегодня, ruslana.official

На днях Верховная Рада приняла в целом законопроект №5572, касающийся авторских и имущественных прав. Из-за этого документа украинские культурные деятели разделились на два лагеря. В частности, певица Руслана выступала против него, из-за чего попала под шквал критики со стороны коллег.

"Сегодня" поинтересовались у эксперта по вопросу закона №5572 и какое значение он имеет в Украине.

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Что предлагает закон об авторском праве

Как объяснила юрист ЮФ Gracers Алина Кушнир, цель этого закона – разблокирование деятельности организаций коллективного управления (ОКУ) в сфере публичного исполнения и оповещения музыкальных недраматических произведений. Также избегание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских деятелей и мирового авторского сообщества.

Однако, фактически, предлагается снова отменить аккредитацию и вернуть нас в то неупорядоченное состояние, в котором была наша индустрия до реформы 2018 года, – отметила эксперт.

По мнению Кушнир, закон создаст негативное влияние для всех участников правоотношений, в том числе пользователей.

Ведь отмена аккредитаций во внесудебном порядке создает неопределенность и лишает какой-либо уверенности в необходимости взаимодействовать с уже аккредитованными организациями коллективного управления, – объяснила Алина.

Какие недостатки этого закона

По словам юриста, после реформы 2018 начала выстраиваться более-менее устойчивая база регулирования правоотношений в сфере авторского права. Поэтому, по мнению специалиста, введенные изменения в закон несвоевременные и не нужные, в тому числе из-за неактуальности.

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Необходимость законопроекта обосновывалась "отсутствием аккредитованных организаций коллективного управления в нескольких сферах". Речь идет о сферах публичного исполнения музыкальных недраматических произведений с текстом и без текста, в том числе тех произведений, которые включены в состав аудиовизуальных произведений, а также публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, – добавила юрист.

Алина Кушнир напомнила, что в 2021 году Министерство экономики приняло решение об аккредитации ОКУ: "То есть фактически проблема уже решена".

Также по мнению эксперта, такой закон – это "шаг назад". По ее словам, проектом предлагается "признать несостоявшимися", уже объявленные конкурсы и лишить аккредитации уже функционирующие ОКУ, что противоречит заявленным цели проекта.

Аккредитованные организации уже приступают к работе по управлению имущественными правами правообладателей, факт принятия изменений предложенных этим законом останавливает этот процесс и откладывает решение вопроса справедливых выплат авторам и исполнителям на неопределенный срок, – отмечает Кушнир.

По словам Алины, этот закон еще и создает препятствия, ведь "новые изменения делают невозможным работу уже созданных институтов и блокируют их деятельность, создавая при этом хаос на рынке сбора и выплаты роялти".

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Какие проблемные вопросы защиты авторских прав в Украине

Эксперт выделяет такие проблемные вопросы авторского права – современный уровень защиты авторских прав в Сети и низкий уровень правовой культуры граждан в сфере интеллектуальной собственности.

Мы все привыкли слушать музыку и смотреть фильмы в Сети бесплатно, однако эти произведения – чья-то собственность, и на "перевоспитание" понадобится, по моему мнению, с десяток лет, – отмечает Алина.

Также эксперт назвала недостаточное финансирование со стороны государства мер по борьбе с пиратством; анонимность пользователей Сети, что делает сложным или невозможным поиск виновных в правонарушении; недостаточный уровень знаний авторов и правообладателей в области защиты авторского права и т. д.

Как в других странах действует закон об авторском праве

По словам эксперта, наиболее развитыми странами в сфере авторского права есть США, Япония и Китай, где суды жестоко наказывают правонарушителей.

Правовая культура населения в США в этом вопросе значительно выше, чем у нас. Для американца воспринимается как норма то, что нужно платить за прослушивание музыки или если хочешь скачать песню на свой гаджет, – добавила юрист.

Напомним, что очень многие украинские артисты и композиторы поддерживают закон. В частности, Потап, Onuka, Валерий Харчишин, Екатерина Павленко и другие.

А вот, например, продюсер и муж Русланы Александр Ксенофонтов выступает против закона об авторском праве . По его мнению, Верховная Рада открыла ящик Пандоры.