Об отношениях с Шатырко, Пустовитом, новом парне и покойном муже: София Стужук дала интервью Рамине

Скандальный блогер София Стужук дала откровенное интервью, где поделилась подробностями своей личной жизни

София Стужук дала откровенное интервью / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Сегодня в центре внимания скандальный украинский блогер София Стужук. Девушка дала откровенное интервью Рамине Эсхакзай в YouTube-шоу "Ходят слухи". Мы собрали самую интересную информацию, которую она озвучила о личной жизни.

София Стужук и Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

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О покойном муже и его наследстве

В интервью София Стужук в очередной раз рассказала о том, какие непростые отношения у нее были с мужем Дмитрием. Напомним, они были вместе 6 лет и начали встречаться, когда Софии было 19 лет. В их браке был абьюз, эмоциональное давление, иногда дело доходило до применения силы.

Бывало, что сжимал мне щеки сильно, что у меня кровь шла. Я позволяла делать это с собой. Условно, я обижаюсь, терплю, а потом как выскажусь резко! Он, конечно, со своей агрессией, плюс эти препараты, он раскачанный был и давно их принимал... У него штора падает: "Ты, с*ка, как со мной говоришь?". А я ему еще что-то говорю и все, начинается махач. Это были не удары, а что-то типа ухватить, что-то стукнуть. Дальше мои слезы, истерика, желание уйти и снова примирение, какое-то время живем.

Девушка сказала, что во многом винила себя и всеми силами старалась сохранить брак. Но в итоге пара рассталась. Они не успели развестись официально – Дмирий Стужук скоропостижно скончался от последствий коронавируса.

Что касается наследства мужа, София отметила так:

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Я зарабатываю, у меня все есть. Мне было легче ничего не вытаскивать, не решать эти вопросы. Мне лучше отрезать все и отказаться.

София и ее покойный муж Дмитрий Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Об отношениях с Андреем Шатырко

По словам Софии, между ними были теплые дружеские отношения, после смерти мужа он ее очень поддерживал. В какие-то моменты Стужук даже испытывала к Шатырко симпатию, но связи между ними не было. Хотя периодами София и сама не была уверена, только ли дружеские чувства испытывала к Андрею, тем более на контрасте с отношениями с покойным мужем.

Мы проводили вместе время, он меня поддерживал, мы разговаривали, — призналась блогер. — У нас был статус дружбы, то есть дальше никуда не заходило. И он не мой типаж, и я не его типаж. Нам было так комфортно.

Сейчас они не общаются. Раскол в отношениях случился из-за Игоря Пустовита.

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Об отношениях с Игорем Пустовитом

Напомним, Андрей Шатырко какое-то время назад в сторис опубликовал гневное послание к Софии Стужук и блогеру Игорю Пустовиту, бывшему мужу блогерши Саши Бо. Тогда Шатырко сказал, что Стужук снова вступила в абъюзивные и токсичные отношения.

В интервью же София отметила, что "отношения" с Пустовитом стали для них инструментом для продвижения. Они находятся в дружеских отношениях.

Для блогеров это инструмент. Есть хайп сильно нечестный и какой-то неэкологичный, трешовый… А когда оно без обмана, а просто двойной смысл, как люди догадаются… почему бы не повеселиться.

София Стужук и Игорь Пустовит / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

О новом парне

Сейчас София Стужук находится в новых отношениях. По ее словам, они познакомилась в клубе и провели ночь вместе. Пара строит отношения уже 3 месяца. Показывать мужчину публике София не спешит.

Потом, в какой-то момент, когда уже больше присмотрелась и поняла, настолько стало кайфово и близко. Мы вместе уже 3 месяца. Чувствую, что здесь все хорошо, нет никаких вопросов. Это то, что я чувствовала только раз в жизни. Тогда, со своим мужем.

София с новым парнем / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Больше откровений Софии Стужук смотрите далее в видео.

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