Про стосунки з Шатирком, Пустовітом, нового хлопця та покійного чоловіка: Софія Стужук дала інтерв'ю Раміні

Скандальний блогер Софія Стужук дала відверте інтерв'ю, де поділилася подробицями свого особистого життя

Софія Стужук дала відверте інтерв'ю / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Сьогодні у центрі уваги скандальна українська блогерка Софія Стужук. Дівчина дала відверте інтерв'ю Раміні Есхакзай в YouTube-шоу "Ходят слухи" . Ми зібрали найцікавішу інформацію, яку вона озвучила про особисте життя.

Софія Стужук та Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

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Про покійного чоловіка та його спадщину

В інтерв'ю Софія Стужук вкотре розповіла про те, які непрості стосунки у неї були із чоловіком Дмитром. Нагадаємо, вони були разом 6 років та почали зустрічатися, коли Софії було 19 років. У їхньому шлюбі був аб'юз, емоційний тиск, іноді справа сягала застосування сили.

Бувало, що стискав мені щоки сильно, що у мене кров йшла. Я дозволяла це робити з собою. Умовно, я ображаюся, терплю, а потім як висловлюся різко! Він, звичайно, зі своєю агресією, плюс ці препарати, він розгойданий був і давно їх приймав... У нього штора падає: "Ти, с*ка, як зі мною говориш?". А я йому ще щось говорю і все, починається махач. Це були не удари, а щось на кшталт ухопити, щось стукнути. Далі мої сльози, істерика, бажання піти і знову примирення, якийсь час живемо.

Дівчина сказала, що багато в чому звинувачувала себе і всіма силами намагалася зберегти шлюб. Але в результаті пара розсталася. Вони не встигли розлучитися офіційно – Дмірій Стужук раптово помер від наслідків коронавірусу.

Щодо спадщини чоловіка, Софія зазначила так:

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Я заробляю, у мене є все. Мені легше було нічого не витягувати, не вирішувати ці питання. Мені краще відрізати все та відмовитись.

Софія та її покійний чоловік Дмитро Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Про стосунки з Андрієм Шатирком

За словами Софії, між ними були теплі дружні стосунки, після смерті чоловіка він її дуже підтримував. В якісь моменти Стужук навіть відчувала до Шатирка симпатію, але зв'язку між ними не було. Хоча періодами Софія й сама була впевнена, чи тільки дружні почуття відчувала до Андрія, тим паче на контрасті з стосунками з покійним чоловіком.

Ми проводили разом час, він мене підтримував, ми розмовляли. Ми мали статус друзів, тобто далі нікуди не заходило. І він не мій типаж і я не його типаж. Нам було так зручно.

Нині вони не спілкуються. Розкол у відносинах стався через Ігоря Пустовіта.

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Про стосунки з Ігорем Пустовітом

Нагадаємо, Андрій Шатирко якийсь час тому у сторіс опублікував гнівне послання до Софії Стужук та блогера Ігоря Пустовіта, колишньому чоловікові блогерки Саші Бо. Тоді Шатирко сказав, що Стужук знову вступила в аб'юзивні та токсичні стосунки.

В інтерв'ю Софія зазначила, що "стосунки" з Пустовітом стали для них інструментом для просування. Вони перебувають нині у дружніх стосунках.

Для блогерів це інструмент. Є хайп дуже нечесний і якийсь неекологічний, трешовий… А коли воно без обману, а просто подвійний сенс, як люди здогадаються… чому б не повеселитися.

Софія Стужук та Ігор Пустовіт / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Про нового хлопця

Зараз Софія Стужук знаходиться у нових стосунках . За її словами, вони познайомились у клубі та провели ніч разом. Пара будує стосунки вже 3 місяці. Показувати чоловіка публіці Софія не поспішає.

Потім, колись більше придивилася і зрозуміла, настільки стало кайфово і близько. Ми разом уже 3 місяці. Відчуваю, що тут все гаразд, немає жодних питань. Це те, що я відчувала лише раз у житті. Тоді зі своїм чоловіком.

Софія з новим хлопцем / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Більше одкровень Софії Стужук дивіться далі у відео.

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