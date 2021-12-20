Официально разведена: Саша Бо и Игорь Пустовит оформили развод

Вся Сеть с интересом наблюдала за отношениями Бо и Пустовита. Скандальное расставание пары наконец-то достигло логического финала – супруги официально развелись

Саша Бо и Игорь Пустовит развелись / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Не днях Игорь Пустовит заявил о том, что ему и Саше Бо удалось наладить общение, но только касательно детей. А сегодня стало известно, что супруги официально развелись.

О том, что блогеры больше не являются супружеской парой по закону сообщила Саша Бо в своем Instagram-аккаунте.

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В своих Instastories девушка попросила поклонников поздравить ее с долгожданным оформлением развода. А в профиле счастливая Саша поделилась фото в вечернем платье.

Фото – instagram.com/sashaabo

Поклонницы Саши поспешили поздравить девушку с таким значимым для нее событием и пожелали успехов в личной жизни.

"Поздравляю! И себе этого же желаю!"

"Мои поздравления. Счастья в новой жизни"

"Поздравляю"

"Мои поздравления, неужели это случилось"

"Женщина радуется дважды в жизни: 1. Когда женится. 2. Когда разводится"

Фото – instagram.com/sashaabo

Кроме того, Бо снова намекнула фолловерам на новые отношения. Девушка выставила фото из авто, где на ее колене лежит рука загадочного незнакомца. Однако, подписчики предполагают, что у Саши роман со стоматологом Платоном Тарнавским.

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Фото – instagram.com/sashaabo

К слову, Пустовит развод пока не комментировал. Бывшего мужа Саши тоже подозревают в новых отношениях с блогером Софией Стужук. Недавно подруга Бо выставила нежные фото с Пустовитом во время отдыха в Буковеле.